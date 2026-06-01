Spoiler: So schockierend endet dritte Staffel von "Euphoria"

Vorsicht, Spoiler! Wer nicht wissen will, wie die dritte Staffel von Euphoria endet, sollte jetzt nicht weiterlesen!

Am 31. Mai ist die dritte Staffel von "Euphoria" mit einem dramatischen Finale zu Ende gegangen – und das hatte es in sich. Gleich zwei Charaktere müssen in dieser Staffel sterben, darunter in der letzten Folge auch die Hauptfigur der Serie: Rue, gespielt von Zendaya (29). Im Verlauf der achten und letzten Episode erfährt Drogenboss Alamo, gespielt von Adewale Akinnuoye-Agbaje, dass Rue heimlich mit der amerikanischen Drogenbehörde DEA zusammenarbeitet. Daraufhin reicht er ihr Schmerzmittel, die mit Fentanyl gestreckt sind. Rue nimmt die Pillen – und erleidet eine tödliche Überdosis. Ihr Sponsor Ali, verkörpert von Colman Domingo (56), findet sie leblos auf seinem Sofa und schwört blutige Rache an Alamo.

Im Finale begibt sich Ali schließlich mit der Absicht, Alamo zu töten, in dessen Stripclub – und vollendet seinen Rachefeldzug. Währenddessen verarbeitet Jules, Rues erste große Liebe, gespielt von Hunter Schafer, ihren Schmerz auf einer Leinwand. In der Folge zuvor starb bereits Hauptfigur Nate Jacobs, gespielt von Jacob Elordi (28), nach einem Klapperschlangenbiss. Cassie und Maddy, gespielt von Sydney Sweeney (28) und Alexa Demie (35), verwandeln Nates ehemaliges Heim daraufhin in ein Content-Haus. Ob mit der dritten Staffel auch die gesamte Serie endet, ist offiziell noch nicht bestätigt.

Zendaya selbst sprach zuletzt offen über ihren Abschied von der Rolle. In der "The Drew Barrymore Show" deutete sie an, dass dies wohl die letzte Staffel sein werde: "Ich denke schon, ja", sagte sie und fügte hinzu, dass "Abschluss bevorstehe". "Euphoria hat mein Herz geöffnet", erklärte die Schauspielerin weiter. "Rue hat mir so viel über Empathie und Vergebung beigebracht. Sie hat mir viel gelehrt, und ich bin sehr dankbar für all das." Auch Co-Star Sydney blickte gegenüber dem Magazin Variety gerührt auf die Entstehungszeit zurück: "Es war eine so lange Reise. Es waren meine gesamten Zwanziger. Sie waren meine Familie und Freunde für so lange Zeit."

Anzeige Anzeige

Imago Zendaya in einer Szene aus der HBO-Max-Serie "Euphoria", Staffel 3 (2026)

Anzeige Anzeige

Imago Jacob Elordi in "Euphoria", Staffel 3

Anzeige Anzeige

Imago Sydney Sweeney in "Euphoria", Staffel 3 (2026)

Imago Zendaya in einer Szene aus der HBO-Max-Serie "Euphoria" (Staffel 3, 2026)