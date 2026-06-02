Hochzeit mit Dua Lipa: Callum Turner war zu Tränen gerührt

Emotionale Momente bei der Hochzeit von Dua Lipa (30) und Callum Turner (36): Der Schauspieler soll beim Anblick seiner Braut im Old Marylebone Town Hall in London sichtlich bewegt gewesen sein. Laut einem Insider gegenüber der US Sun "war er zu Tränen gerührt und zitterte", als er Dua auf sich zukommen sah. Die intime Zeremonie fand im engsten Kreis von Familie und Freunden statt und verlief der Quelle zufolge betont schlicht. Im Anschluss feierten die Frischvermählten bei einem ruhigen Abendessen, das laut einem weiteren Insider "elegant und einfach war – genau so, wie Dua und Callum es sich gewünscht hatten."

Besonders gerührt sollen auch Duas Eltern gewesen sein. Laut der Quelle strahlten sie während der Feier "vor Stolz". Das beschauliche Dinner in London ist jedoch offenbar noch nicht das Ende der Hochzeitsfeierlichkeiten. Das Paar plant eine zweite, deutlich größere Zeremonie in Sizilien – und zwar in der Villa Igiea in Palermo. Alles sei dabei sehr zügig gegangen. "Rein, raus, erledigt", schilderte ein Insider die unkomplizierte Trauung, wie People berichtet.

Dua und Callum lernten sich Anfang 2024 kennen. Page Six berichtete damals als Erstes, dass die beiden ein Paar seien – nachdem sie bei der Afterparty zur Premiere der Serie "Masters of Air" zusammen gesehen worden waren. Im Juni 2025 bestätigte Dua gegenüber British Vogue ihre Verlobung mit den Worten: "Ja, wir sind verlobt. Es ist sehr aufregend." Damals verriet sie außerdem, dass Callum ihren Verlobungsring persönlich entworfen hatte – und schwärmte: "Es ist schön zu wissen, dass die Person, mit der man den Rest seines Lebens verbringen wird, einen sehr gut kennt."

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Getty Images Dua Lipa, Oktober 2024

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Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner, Juli 2025

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Getty Images Callum Turner und Dua Lipa bei der Met Gala im Metropolitan Museum of Arts

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