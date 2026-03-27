Dua Lipa übernimmt Filmrolle in der neuen Komödie "Peaked"

Dass Musik und Film immer öfter Hand in Hand gehen, zeigt sich erneut: Dua Lipa (30), Grammy-preisgekrönte Popsängerin und eine der meistgestreamten Künstlerinnen weltweit, hat sich dem Cast von "Peaked" angeschlossen, einer neuen Komödie des renommierten Filmstudios A24. Das Projekt steht unter der Regie von Molly Gordon (30), die damit ihr zweites Spielfilm-Feature vorlegt. Das Drehbuch stammt von Allie Levitan, die auch als ausführende Produzentin fungiert. A24 finanziert den Film gemeinsam mit den Produzenten David Hinojosa, Zach Nutman und Gordon selbst. Die Dreharbeiten sollen im April 2026 beginnen. Duas genaue Rolle im Film wurde bislang nicht öffentlich bekannt gegeben, was die Neugier rund um ihren Auftritt zusätzlich anheizt.

Der Film erzählt die Geschichte zweier Frauen, die in der Schulzeit als dominante Persönlichkeiten galten und nun zu ihrem Zehnjahrestreffen zurückkehren, um vergangene Glanzzeiten aufleben zu lassen. Neben Dua finden sich im Cast unter anderem Emma Mackey (30), Laura Dern (59), Simone Ashley (30), Connor Storrie, Levon Hawke, Mitra Jouhari, Gabby Windey (35), Amy Sedaris (64), Owen Thiele, Jaya Harper, Emil Wakim und Alex Consani. A24 hat in der Vergangenheit immer wieder Musikerinnen und Musiker erfolgreich in seine Filmproduktionen eingebunden – darunter Charli XCX (33) und The Weeknd (36). Das Studio gilt als Ort, an dem unkonventionelle Besetzungsentscheidungen nicht nur toleriert, sondern aktiv gefördert werden. Dass Dua nun ebenfalls zu diesem Kreis zählt, passt zu dieser Tradition.

Für Dua, die mit Callum Turner (36) verlobt ist, ist "Peaked" bereits die dritte Filmrolle ihrer Karriere. Zuvor hatte sie als Meerjungfrau-Barbie im Blockbuster "Barbie" (2023) einen Cameo-Auftritt und spielte 2024 in dem Agenten-Thriller "Argylle" die Figur LaGrange an der Seite von Henry Cavill (42). Dass sie die Schauspielerei ernst nimmt und sich dabei wohlfühlt, hat sie selbst in Interviews deutlich gemacht. Gegenüber dem Magazin TIME äußerte sie sich offen über ihre Begeisterung für die Leinwand: "Ich liebte es, am Set zu sein. Ich liebe die Idee, eine andere Figur zu verkörpern und eine Aufgabe zu haben." Diese Einstellung erklärt, weshalb sie trotz einer laufenden Musikkarriere – ihr viertes Studioalbum wird von Fans bereits sehnlichst erwartet – den Sprung zurück vor die Kamera wagt. Mit "Peaked" könnte Dua nun beweisen, dass ihre schauspielerische Laufbahn mehr als bloße Randnotiz ihrer Musikkarriere ist.

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Getty Images Dua Lipa im Juni 2025

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Getty Images Sängerin Dua Lipa, Paris Fashion Week 2025

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Imago Callum Turner mit Dua Lipa bei der Elton John AIDS Foundation Viewing Party