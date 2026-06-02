Nacktszenen: Sydney Sweeney wurde nicht "ernst genommen"

Sydney Sweeney (28) spricht offen über ihre Erfahrungen mit Nacktszenen – und darüber, welchen Preis sie dafür zahlt. In der HBO-Erfolgsserie Euphoria spielt die Schauspielerin die Rolle der Cassie, die immer wieder in freizügigen Szenen zu sehen ist. Gegenüber dem Magazin Cosmopolitan erklärte Sydney, dass sie das Gefühl hat, wegen dieser Auftritte weniger ernst genommen zu werden: "Ich glaube nicht, dass mich viele Leute in 'Euphoria' ernst genommen haben, weil ich mein Shirt ausgezogen habe." Damit verbunden kritisiert sie eine deutliche Doppelmoral in der Filmbranche: Männer würden für vergleichbare Szenen mit Oscars ausgezeichnet und gefeiert, während Frauen dafür herabgewürdigt würden. "Es gibt stundenlange Zusammenschnitte von weltberühmten Schauspielern mit Nacktszenen, die Oscars gewinnen und für ihre Arbeit gelobt werden. Aber in dem Moment, in dem eine Frau es tut, degradiert es sie", so Sydney weiter.

Trotz der öffentlichen Reaktionen beschreibt Sydney ihre Erfahrungen am Set selbst als positiv – vor allem dank der Unterstützung von Serienschöpfer Sam Levinson. Gegenüber The Independent erzählte sie, dass nicht jede geplante Nacktszene tatsächlich gedreht werden musste: "Es gab Momente, in denen Cassie oben ohne sein sollte, und ich habe Sam gesagt: 'Ich denke nicht, dass das hier wirklich nötig ist.' Und er meinte: 'OK, wir brauchen es nicht.'" Die Szenen selbst erlebte sie als wenig glamourös. Gegenüber Cosmopolitan erklärte sie: "Wenn man so eine Szene dreht, ist das sehr technisch und überhaupt nicht romantisch. Es starren einen Leute an, es gibt Polster zwischen euch, Nippelabdeckungen und seltsame Sticker-Strings." Für sie ist Cassies Körper dabei mehr als nur Freizügigkeit – er sei eine eigene Form der Kommunikation für die Figur, wie sie Teen Vogue verriet.

Auch ihre Familie reagiert sehr unterschiedlich auf ihre Auftritte. Ihrem Vater hatte Sydney nicht gesagt, was ihn in "Euphoria" erwartet – mit Folgen. "Mein Vater und mein Großvater haben es ausgeschaltet und sind gegangen", erzählte sie gegenüber CBS Sunday. Ihre Großmutter hingegen ist eine begeisterte Unterstützerin: Sydney nimmt sie regelmäßig mit an ihre Drehorte auf der ganzen Welt und lässt sie sogar als Komparsin mitspielen. In einem Interview mit dem Magazin W Magazine reflektierte Sydney zuletzt, was die Rolle ihr persönlich gegeben hat: "Ich werde nicht nervös. Ich habe so viel Selbstbewusstsein und Selbstwahrnehmung durch 'Euphoria' gewonnen. Ich denke, der weibliche Körper ist etwas sehr Mächtiges."

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Getty Images Sydney Sweeney im Februar 2025

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Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney posiert mit einer Schlange

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Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin