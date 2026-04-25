"Unglaublich": Dua Lipa & Callum genießen Südafrika-Safari

Dua Lipa (30) hat auf Instagram ein romantisches Südafrika-Abenteuer mit ihrem Verlobten Callum Turner (36) geteilt. Die Sängerin postete am Samstag eine Reihe von Fotos, auf denen das Paar Seite an Seite auf Safari zu sehen ist – umgeben von Elefanten und Zebras in freier Wildbahn. Besonders auffällig: Dua im Jeep, im Streifen-Shirt, abgerissenen Denim-Shorts und Lederstiefeln. In ihrer Bildunterschrift schwärmte sie in höchsten Tönen von der Reise: "David Attenborough, da kannst du einpacken! Ich hatte gerade die unglaublichste Reise meines Lebens in Südafrika."

Die Reise führte das Paar durch den Kruger Park und die Sabi Sands – zwei der bekanntesten Wildschutzgebiete des Landes. "So nah an solch wunderschönen Tieren in ihrem natürlichen Lebensraum zu sein, war etwas, das ich kaum in Worte fassen kann", schrieb Dua weiter. "Es war wirklich unvergesslich... eine dieser Erfahrungen, die einen für immer begleiten." Callum ist ebenfalls auf einigen der geteilten Aufnahmen zu sehen, wie die beiden das gemeinsame Erlebnis sichtlich in vollen Zügen genossen.

Während das Paar seinen Südafrika-Trip feiert, laufen laut einem Bericht von The Sun bereits die Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren. Trotz eines breiten Freundeskreises, der Persönlichkeiten wie Elton John (79), Charli XCX (33) und Mark Ronson (50) umfasst, soll die Feier bewusst klein gehalten werden – die Gästeliste werde "strikt" gehandhabt. Eine Quelle verriet dem Blatt: "Es passiert diesen Sommer – sie wird verheiratet sein, bevor sie im August 31 wird." Dua und Callum hatten ihre Verlobung im Juni letzten Jahres bestätigt. Im Interview mit British Vogue beschrieb die Sängerin das Gefühl damals so: "Diese Entscheidung, gemeinsam alt zu werden, ein Leben zu sehen und einfach, ich weiß nicht, für immer beste Freunde zu sein – das ist ein wirklich besonderes Gefühl."

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Instagram / dualipa Dua Lipa, April 2026

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Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa, April 2026

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Getty Images Dua Lipa und Callum Turner bei der Vanity Fair Oscar Party 2026