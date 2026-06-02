Janel Parrish behält Einnahmen & Eigentum im Scheidungsdeal

Janel Parrish (37) und Chris Long haben ihren Scheidungsdeal abgeschlossen: Wie TMZ berichtet, einigten sich die Schauspielerin und ihr Ex vor Kurzem über die Aufteilung ihres Vermögens. Für Janel fällt das Ergebnis dabei offenbar besonders günstig aus. Sie darf demnach sämtliche Einnahmen aus ihren TV- und Filmprojekten behalten, darunter auch Tantiemen und Restzahlungen aus Pretty Little Liars. Auch mit Blick auf laufende Verpflichtungen gibt es eine klare Regelung: Weder Janel noch Chris werden dem anderen Ehegattenunterhalt zahlen. Nach der Trennung im April 2026 ist damit nun auch finanziell vieles zwischen den beiden geklärt.

Zu dem Vergleich gehört außerdem, dass Janel laut dem Bericht ihren SAG-Pensionsplan behält. Auch ihr 2019er Audi SQ7, ihr Schmuck, ihre Kleidung, mehrere Bankkonten sowie ihre Kreditkartenpunkte bleiben in ihrem Besitz. Hinzu kommt die Hälfte des gemeinsamen Hauses im Wert von 3,2 Millionen Dollar [ca. 2,8 Millionen Euro], das die Ex-Partner nun möglichst schnell verkaufen wollen. Chris soll im Gegenzug aus dem Hausverkauf ausbezahlt werden und behält seine eigenen Kreditkartenpunkte, Bargeld in seinem Besitz sowie mehrere Konten.

Janel und Chris hatten im Jahr 2018 geheiratet, gemeinsame Kinder haben sie nicht. Im April 2026 gaben sie ihre Trennung bekannt. Laut TMZ scheint Janel inzwischen aber neues Liebesglück gefunden zu haben: Die Schauspielerin soll mit dem Profitänzer Sasha Farber aus Dancing with the Stars zusammen sein. Auf den Social-Media-Profilen der beiden tauchen sie regelmäßig gemeinsam auf.

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Getty Images Janel Parrish bei der Premiere von "To All The Boys: P.S. I Still Love You" im Egyptian Theatre in Hollywood

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Instagram / c_long Janel Parrish und Chris Long an ihrem siebten Hochzeitstag, 2025

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Instagram / sashafarber1 Sasha Faber und Janel Parrish, April 2026

Wie bewertet ihr den Scheidungsdeal von Janel Parrish und Chris Long? Fair gelaufen – ohne Unterhalt, klare Trennung, beide kommen okay weg. Klarer Vorteil für Janel – Tantiemen, Pension und Co. sprechen Bände. Schwer zu sagen – ohne Einblick in seine Werte bleibt’s undurchsichtig. Ergebnis anzeigen