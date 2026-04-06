Dua Lipa und Callum Turner planen Hochzeit im kleinen Kreis

Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) planen ihre Hochzeit für diesen Sommer und halten dabei bewusst alles im kleinen Rahmen. Die Sängerin und der Schauspieler, die ihre Verlobung im vergangenen Jahr bestätigt hatten, wollen auf eine große Show-Hochzeit verzichten und stattdessen nur im engsten Kreis heiraten. Laut Informationen von The Sun haben die beiden bereits mögliche Hochzeitslocations in Italien und im Vereinigten Königreich besichtigt. Das Paar hält sich mit den konkreten Plänen bedeckt, doch eine Quelle verriet dem Blatt, dass die Vorbereitungen bereits in vollem Gange seien. Bis zu Duas 31. Geburtstag im August soll die Hochzeit über die Bühne gegangen sein.

Obwohl das Paar zahlreiche prominente Freunde hat, darunter Elton John (79), Olivia Dean, Mark Ronson (50) und Charli XCX (33), wird die Gästeliste bewusst klein gehalten. Die beiden seien dabei sehr strikt vorgegangen, wie die Quelle gegenüber The Sun berichtete. "Sie wollen es auf ihre Liebsten beschränken, deshalb wird es keine riesige, protzige Veranstaltung", hieß es. Einige Gäste, die mit einer Begleitperson gerechnet hätten, seien bereits darüber informiert worden, dass dies nicht möglich sein wird. "Alle ihre Liebsten werden dort sein, aber es könnte einige überraschende Auslassungen geben", so die Quelle weiter.

Dua und Callum sind seit Januar 2024 ein Paar und gaben ihre Verlobung im Juni des vergangenen Jahres bekannt. "Ja, wir sind verlobt. Es ist sehr aufregend", sagte Dua damals gegenüber der britischen Vogue. Sie schwärmte von der besonderen Verbindung zu ihrem Partner und davon, wie schön es sei, die Entscheidung getroffen zu haben, gemeinsam alt zu werden. Callum sprach kürzlich in einem Interview mit The Times Style über ihre erste Begegnung bei der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes. Dort hätten sie entdeckt, dass sie beide gerade dasselbe Buch lasen. "In der Filmversion davon schaue ich zum Himmel und denke: Ich höre dich. Ich verstehe. Die Zeichen sind laut, keine Sorge", erinnerte sich der Schauspieler an den besonderen Moment zurück.

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Imago Callum Turner mit Dua Lipa bei der Elton John AIDS Foundation Viewing Party

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Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner an Weihnachten 2025

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Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner, August 2025