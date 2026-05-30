In diesem Luxusanwesen werden Dua Lipa und Callum Ja sagen

Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) wollen sich offenbar an einem extrem luxuriösen Ort das Jawort geben – und der passt perfekt zu einer echten Traumhochzeit. Die Sängerin und der Schauspieler planen ihren großen Tag in Sizilien, genauer gesagt in der legendären Villa Igiea an der Küste von Palermo, wie unter anderem die Times berichtet. Das geschichtsträchtige Fünf-Sterne-Haus direkt am Tyrrhenischen Meer soll die Kulisse für eine glamouröse Feier bieten, bei der es an Eleganz und Urlaubsfeeling nicht fehlen dürfte. Schon jetzt sorgt die Aussicht auf diese Kulisse bei Fans der Musikerin für reichlich Vorfreude und Spekulationen über die Details der Feier.

Die Villa Igiea gilt als echtes Juwel der Belle Époque. Das Anwesen mit seinem Art-Nouveau-Charme bietet 78 Zimmer, zwei Spitzenrestaurants, eine Pool-Bar und einen weitläufigen Spa-Bereich. Im Inneren sorgen Fresken, Statuen und zahlreiche Kunstwerke für ein Ambiente, das an ein luxuriöses Museum erinnert. Der Blick auf das Meer und die Gartenanlagen schafft gleichzeitig eine entspannte Urlaubsatmosphäre. Laut Times haben Dua und Callum sich ganz bewusst für Sizilien entschieden – Italien zählt seit Jahren zu den begehrtesten Zielen für Destination Weddings. Sonne satt, mediterrane Küche, laue Sommernächte und das berühmte "Dolce Vita" machen das Land für viele Paare besonders attraktiv. Insider gehen zudem davon aus, dass das Paar das gesamte Hotel reservieren könnte, um maximale Privatsphäre zu genießen.

Dua und Callum sollen sich während eines Sommerurlaubs 2025 in Sizilien in die Region rund um Palermo verliebt haben und die Insel seitdem mit gemeinsamen Erinnerungen verbinden. Schon länger ist bekannt, dass das Paar eine mehrtägige Feier in der Stadt plant, zu der zahlreiche prominente Gäste erwartet werden. Wie genau der Ablauf ihrer Traumhochzeit aussehen wird, welche Stars anreisen und in welchen Outfits die Musikerin und der Schauspieler vor den Traualtar treten, halten die beiden bisher für sich. Bis zu Duas 31. Geburtstag im August soll die Hochzeit über die Bühne gegangen sein. "Es ist sehr aufregend. Diese Entscheidung, zusammen alt zu werden, ein Leben zu sehen und einfach für immer beste Freunde zu sein – es ist ein wirklich besonderes Gefühl", erklärte Dua nach der Verlobung in der "Vogue".

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Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner in Italien, Juli 2025

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Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa im August 2025

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Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner, Februar 2025