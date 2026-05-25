"Euphoria"-Spoiler: Hauptfigur stirbt kurz vor Staffelfinale

Achtung, Spoiler! Wer die aktuelle Staffel von Euphoria noch nicht komplett gesehen hat, sollte jetzt lieber nicht weiterlesen. Die vorletzte Folge der HBO-Erfolgsserie sorgt derzeit nämlich für heftige Reaktionen bei den Fans. In den sozialen Netzwerken wird bereits intensiv über eine dramatische Wendung diskutiert, die kurz vor dem großen Finale alles verändert. Besonders eine zentrale Figur der Serie steht dabei plötzlich im Mittelpunkt, deren Leben kurz vor Staffelende ein jähes Ende findet.

In der vorletzten Episode stirbt Nate Jacobs, gespielt von Jacob Elordi (28). Die Folge endet mit einer brutalen Szene, in der der Seriencharakter sein Leben verliert. Zuvor soll Nate tagelang festgehalten worden sein, während sich seine Situation immer weiter zuspitzt. Seine Ehefrau Cassie, gespielt von Sydney Sweeney (28), versucht dem Bericht zufolge noch verzweifelt einzugreifen – doch offenbar ohne Erfolg. Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. Viele Zuschauer zeigen sich geschockt darüber, dass ausgerechnet Nate kurz vor dem Finale aus der Serie geschrieben wurde. Schließlich galt die Figur seit Beginn von "Euphoria "als einer der wichtigsten und zugleich umstrittensten Charaktere. Vor allem seine toxischen Beziehungen und aggressiven Ausraster sorgten immer wieder für Gesprächsstoff. Im Netz spekulieren Fans nun bereits darüber, welche Folgen sein Tod für das große Serienfinale haben wird.

Besonders emotional: Jacob selbst hat sich inzwischen zu dem Serien-Aus geäußert. Laut Daily Mail erklärte der Schauspieler: "Es war bittersüß." Außerdem verriet er: "Ich liebe Nate. Ich habe ihn immer geliebt." Für Jacob sei die Rolle etwas ganz Besonderes gewesen, schließlich verdanke er dem Charakter seinen weltweiten Durchbruch. Trotzdem sei für ihn klar gewesen, dass die Geschichte irgendwann enden müsse. Unter Fans sorgt die drastische Wendung dennoch weiter für Diskussionen. Viele zeigen sich geschockt darüber, dass ausgerechnet einer der wichtigsten Charaktere noch vor dem Finale sterben musste. Andere finden dagegen, dass das düstere Ende perfekt zu Nate passe.

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Getty Images Sonia Saraiya, Sam Levinson, Zendaya, Hunter Schafer, Barbie Ferreira und Eric Dane

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Getty Images Jacob Elordi beim Oscar Nominees Luncheon im Beverly Hilton in Beverly Hills

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Imago Zendaya Coleman in "Euphoria"