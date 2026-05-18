Doppeldate: Kendall und Kylie mit Jacob und Timothée gesehen

Kendall Jenner (30), ihr möglicher neuer Freund Jacob Elordi (28), Schwester Kylie Jenner (28) und deren Partner Timothée Chalamet (30) sorgten am 16. Mai in Los Angeles gemeinsam für Aufsehen. Die Gruppe war zusammen in einem Auto durch die Stadt unterwegs – Jacob am Steuer, Kendall auf dem Beifahrersitz und Kylie sowie Timothée auf der Rückbank. Mit dabei war auch ihre gemeinsame Freundin, Fotografin Renell Medrano. Alle versuchten zwar, ihr Gesicht vor den Kameras zu verbergen, doch die Lacher und ihr Lächeln waren dabei kaum zu übersehen. Die Fotos wurden von DeuxMoi veröffentlicht und gingen auf Social Media schnell viral.

Viele User fanden den Schnappschuss vertraut: Mehrere Fans verglichen die ausgelassene Szene mit den legendären Paparazzi-Fotos von Britney Spears (44), Lindsay Lohan (39) und Paris Hilton (45) aus dem Jahr 2006, die ebenfalls zusammen in einem Auto fotografiert worden waren. Während Kylie und Timothée seit über drei Jahren ein Paar sind und ihr gemeinsames Auftreten wenig überraschend kommt, heizen die Bilder von Kendall und Jacob die Gerüchteküche weiter an. Die beiden wurden zuletzt im März gemeinsam auf der "Vanity Fair"-Party zur Oscarverleihung gesichtet und sollen beim Coachella-Festival besonders vertraut gewirkt haben. Öffentlich geäußert hat sich bislang keiner von beiden zu einer möglichen Romanze.

Das Schweigen der beiden dürfte kaum überraschen, denn Kendall ist bekannt dafür, ihr Liebesleben aus dem Rampenlicht herauszuhalten – so war es etwa bei ihren vergangenen Beziehungen mit Basketballer Devin Booker (29) und Musiker Bad Bunny (32). Gerüchten zufolge soll Jacob zudem wenig Begeisterung für die Realitywelt mitbringen, für die Kendall durch ihre Familie bekannt wurde. Trotzdem scheint die Chemie zwischen den beiden zu stimmen. Kendall selbst verriet gegenüber dem Magazin Vogue France: "Das Wichtigste wird sein, mir selbst treu zu bleiben und weiterhin eine gute Zeit zu haben. Das klingt vielleicht wie ein Klischee, aber es ist mir sehr wichtig." Wenn es nach ihr geht, soll das Jahr 2026 also locker und leicht bleiben – Kinder plant sie zwar irgendwann, aber "noch nicht sofort", wie sie im selben Interview erklärte: "Ich möchte sicherstellen, dass ich ihnen viel Zeit widmen kann, und dafür bin ich derzeit noch zu beschäftigt."

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Getty Images Kendall und Kylie Jenner, Oktober 2024

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Getty Images Jacob Elordi bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026