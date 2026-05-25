Kendall Jenner und Jacob Elordi verliebt beim Abendessen

Kendall Jenner (30) und Jacob Elordi (28) scheinen es miteinander ernst zu meinen: Das Model und der Schauspieler wurden jetzt erneut gemeinsam gesichtet – dieses Mal beim Abendessen in Montecito, nahe Kendalls Zuhause. Wie TMZ berichtet, waren die beiden nicht allein: Freunde begleiteten sie in ein entspanntes, unauffälliges Lokal, was das Ganze wie ein Doppeldate wirken ließ. Dabei soll Kendall besonders zärtlich gewesen sein: Sie legte dem Schauspieler den Arm um die Schultern, strich ihm über den Nacken und spielte gelegentlich mit seinen Haaren. Jacob soll dabei viel gelacht haben und bester Stimmung gewesen sein. Am Ende des Abends verließen die beiden das Restaurant zusammen – er fuhr sie weg.

Es ist nicht das erste Mal in letzter Zeit, dass die beiden zusammen auftauchen. Bereits zuvor hatte TMZ Fotos des Paares von einem Strandausflug auf Hawaii veröffentlicht. Ein Augenzeuge soll den Ausflug damals eindeutig als Date bezeichnet haben. Gemeinsam teilten sie sich dort eine Flasche und verbrachten eine ausgelassene Zeit am Strand. So eine Art Doppeldate hatten die beiden bereits mit Kendalls Schwester Kylie Jenner (28) und deren Partner Timothée Chalamet (30). DeuxMoi veröffentlichte Fotos, die online viral gingen.

Kendall und Jacob wurden erstmals im Sommer 2023 als mögliches Pärchen gehandelt. Das Model, das bereits für Chanel, Prada und Victoria's Secret lief, ist vor allem durch die Reality-Sendung Keeping Up with the Kardashians bekannt geworden und gehört zu einer der bekanntesten Familien des US-amerikanischen Showbusiness. Jacob hingegen wurde durch seine Rolle in der Netflix-Serie "The Kissing Booth" zum gefragten Gesicht in Hollywood und spielte zuletzt in dem Kinofilm "Saltburn" mit. Bereits früher sorgte der Australier mit einer anderen prominenten Bekanntschaft für Schlagzeilen: Er war längere Zeit mit Schauspielerin Olivia Jade zusammen, bevor die Beziehung ein Ende fand.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kendall Jenner und Jacob Elordi

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Getty Images Kendall Jenner auf der Victoria's Secret Fashion Show in New York, 2018