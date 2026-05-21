So ernst ist es zwischen Kendall Jenner und Jacob Elordi

Zwischen Kendall Jenner (30) und Jacob Elordi (28) scheint es immer ernster zu werden. Das Model und der Schauspieler verbringen seit einigen Monaten häufig Zeit miteinander. Gegenüber dem Magazin People verriet ein Insider, dass die beiden dabei bewusst auf Privatsphäre setzen: "Sie versuchen nicht, daraus eine große öffentliche Sache zu machen. Sie verbringen einfach gern Zeit miteinander an privateren Orten." Trotzdem wurden Kendall und Jacob zuletzt mehrfach gemeinsam gesichtet – unter anderem bei einem romantischen Ausflug nach Hawaii.

Auf der hawaiianischen Insel Kauaʻi besuchten die beiden das Nourish Hanalei – eine Farm, auf der sie auch übernachteten. Laut dem Gossip-Portal DeuxMoi gingen die beiden dort gemeinsam Kaffee trinken, stöberten in einem Weingeschäft und relaxten am Strand. Fans, die das vermeintliche Pärchen auf der Insel sahen, schwärmten gegenüber dem Portal, die beiden seien "so süß zusammen" gewesen. Zurück in Los Angeles wurden Kendall und Jacob dann bei einem Doppeldate gesichtet – gemeinsam mit Kendalls Schwester Kylie Jenner (28) und deren Freund Timothée Chalamet (30). Ein Insider beschrieb die Dynamik der Gruppe gegenüber People folgendermaßen: "Sie haben gemeinsam sehr viel Spaß. Sie haben ähnliche Persönlichkeiten und Lebensstile, deshalb verstehen sie sich alle wirklich gut."

Im Hintergrund greifen viele Fäden ineinander. Timothée und Jacob kannten sich bereits und waren befreundet, bevor Kendall und Jacob einander näherkamen. Eine People-Quelle erklärte, die beiden Schauspieler hätten während der Award-Season viel Zeit im selben Umfeld verbracht und bewegten sich in ähnlichen Kreisen. Kylie ist seit 2023 mit Timothée liiert und begleitet ihn häufig zu Preisverleihungen. So verbrachte auch sie Zeit mit Jacob – und "mag ihn wirklich", wie der Insider betonte. "Sie ist begeistert, dass Kendall Zeit mit ihm verbringt", zitiert das Magazin die namentlich nicht näher genannte Quelle weiter. Zuvor waren Kendall und Jacob bereits beim ersten Coachella-Wochenende und auf der "Vanity Fair"-Oscarparty zusammen gesehen worden – öffentliche Momente, die sie nun durch bewusste Privatheit ausbalancieren.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kendall Jenner und Jacob Elordi

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Getty Images Kendall Jenner bei der Met Gala 2026 in New York

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Getty Images Jacob Elordi bei der Premiere von "Wuthering Heights" im State Theatre in Sydney, 12. Februar 2026