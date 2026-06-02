Kult-Teen-Band Killerpilze ist nach über 7 Jahren zurück

Die Killerpilze sind wieder da – und das nach mehr als sieben Jahren Funkstille! Die frühere Teenband feiert ihr großes Comeback mit einem besonderen Konzert in München: Unter dem Motto "Unser großes Wiedersehen zuhause" steht die Rocktruppe am 18. Dezember im Backstage-Werk auf der Bühne, um den 20. Geburtstag ihres Erfolgsalbums "Invasion der Killerpilze" zu feiern. Das Highlight für viele langjährige Anhänger: Zum ersten Mal seit rund 20 Jahren treten Jo Halbig (36), Fabi Halbig (33), Max Schlichter (37) und Rückkehrer Andreas Schlagenhaft wieder in Originalbesetzung auf. Auf Instagram kündigten die Musiker ihre Rückkehr mit einem mysteriösen Clip und den Worten "Das Warten hat ein Ende" an – und brachten damit ihre treue Fangemeinde komplett aus dem Häuschen, wie unter anderem zahlreiche Kommentare in den sozialen Medien zeigen.

Die Idee zum Comeback entstand offenbar ganz spontan bei einem sehr privaten Moment: Auslöser war die Hochzeit von Fabi. Bei der Feier griffen die Musiker mitten in der Nacht zu eher improvisiertem Equipment und spielten für die Gäste ein Mini-Konzert. "Wir haben uns in die Augen geschaut und haben’s einfach gemacht", erinnert sich der Schlagzeuger im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Erst im Herbst hatten Jo und die anderen erstmals vorsichtig über ein "Was wäre, wenn…" gesprochen – nach dem magischen Hochzeitsmoment nahm die Idee dann Fahrt auf. Auch Andreas, der schon 2007 ausgestiegen war und inzwischen einen Bioladen in der Heimat führt, musste laut Gitarrist Max nicht lange überredet werden: "Er war sofort am Start. Null Überzeugungsarbeit", erzählte der Musiker im Interview. Nun wollen sich die Killerpilze von der riesigen Euphorie der Fans tragen lassen und vor allem live wieder richtig Gas geben. Neben München stehen auch noch Konzerte in Köln, Hamburg, Berlin und Wien an.

Die Geschichte der Killerpilze begann 2002, als Jo mit 13, Fabi mit neun Jahren sowie Max und Andreas im Teenageralter ihre Band gründeten und sich nach einer Superwaffe aus einem Videospiel benannten. Nur wenige Jahre später landeten sie mit "Richtig Scheiße (auf ne schöne Art und Weise)" ihren Durchbruch und machten "Invasion der Killerpilze" zu einem Gold-Erfolg, der sie in eine Reihe mit damaligen Teenstars wie Tokio Hotel stellte. Obwohl die Musiker später eine längere Pause einlegten und jeder seinen eigenen Weg ging – Jo arbeitet als Bandmanager und PR-Berater, Fabi ist als Schauspieler und Filmproduzent aktiv, Max führt unter anderem Musikschulen, Andreas betreibt seinen Bioladen – blieb vielen Fans die gemeinsame Zeit mit der "gefährlichsten Band der Galaxie" in Erinnerung. In Kommentaren schreiben Follower heute Sätze wie "Mit euch bin ich aufgewachsen, ihr wart meine Jugend" oder "Schon jetzt die beste Neuigkeit des Jahres" und machen deutlich, welchen emotionalen Platz die Band für viele noch immer einnimmt.

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Imago Killerpilze bei der Bravo Supershow 2006 in Stuttgart

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Petra Schönberger / Future Image / ActionPress Die Killerpilze beim Theatron Musiksommer Festival im Olympiapark in München

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Jo Halbig, Andreas Schlagenhaft, Fabian Halbig und Max Schlichter

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