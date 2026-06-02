Nach Tief: "Bauer sucht Frau International"-Zahlen steigen

Nach einem Allzeittief in der Vorwoche hat sich Bauer sucht Frau International am Montag eindrucksvoll zurückgemeldet, wie Quotenmeter nun berichtet. Moderatorin Inka Bause (57) und ihre Bauern bescherten RTL am 1. Juni starke Quoten: 2,38 Millionen Zuschauer schalteten ein und sorgten für einen Marktanteil von 12,4 Prozent am Gesamtmarkt. Damit setzte die Kuppelshow ihren positiven Trend fort, der sich schon in der Vorwoche angedeutet hatte – nachdem der Montag zuvor nur 2,00 Millionen Zuschauer und magere 9,8 Prozent gebracht hatte, war es am darauffolgenden Dienstag bereits wieder auf 2,14 Millionen und 11,2 Prozent gestiegen.

Besonders erfreulich für den Sender: Auch bei den Jüngeren gelang die Rückkehr in die Zweistelligkeit. Mit 11,0 Prozent und 0,34 Millionen Zuschauern in der werberelevanten Zielgruppe sicherte sich der Sender dort knapp den Sieg vor Sat.1. Weniger erfolgreich lief es danach für "24 Stunden Ballermann": Die Reportage, die im Anschluss an "Bauer sucht Frau International" ausgestrahlt wurde, fiel auf 0,20 Millionen in der Zielgruppe und erreichte nur noch 8,7 Prozent. Insgesamt schauten 1,26 Millionen Zuschauer zu, was einem Marktanteil von 9,5 Prozent entsprach.

"Bauer sucht Frau International" ist das Ableger-Format der beliebten Kuppelshow Bauer sucht Frau, die ebenfalls von Inka moderiert wird. Während in der deutschen Originalversion Landwirte aus Deutschland auf Partnersuche gehen, stehen bei "Bauer sucht Frau International" Bauern aus aller Welt im Mittelpunkt. Das Format läuft bei RTL und begleitet die Männer und Frauen auf ihren Höfen, während sie potenzielle Partnerinnen und Partner kennenlernen und bei sich aufnehmen.

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Getty Images Inka Bause, Moderatorin