Amira Aly soll verärgert über Vorwürfe von Ex Oliver sein

Oliver Pocher (48) hat in seinem Podcast "Patchwork Boys" – gemeinsam mit Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (43) und Freund Pietro Lombardi (33) – öffentlich Kritik an seiner Ex-Frau Amira Aly (33) geübt. Der Comedian behauptet darin, dass Amira den Kontakt zu Alessandras und seinen drei gemeinsamen Kindern abgebrochen habe. Tochter Nayla sowie die Zwillinge Emanuel und Elian hätten demnach kaum noch Berührungspunkte mit ihrer ehemaligen Stiefmutter. Aus dem Umfeld von Amira heißt es Bild zufolge jedoch, dass die Moderatorin über diese öffentlichen Anschuldigungen alles andere als begeistert sei.

Denn laut ihrem Umfeld stimmt Olivers Darstellung nicht: Amira soll weiterhin Kontakt zu den Kindern pflegen – besonders zu Nayla, mit der sie nach wie vor in regelmäßigem Austausch stehe. So soll das Mädchen bei ihr gelegentlich Rat gesucht haben. Den Zwillingen Emanuel und Elian soll sie zudem Geburtstagsgeschenke gemacht und Geld geschenkt haben. Die Kinder seien ihr nach eigenen Angaben nach wie vor wichtig – ein Umstand, den sie ihnen auch zeigen wolle. Oliver hingegen hatte in seinem Podcast beklagt: "Wenn du es dann irgendwann nicht mehr hinbekommst, wenn alle auf dieselbe Schule gehen, die mal kurz mitzunehmen oder irgendwelche anderen Sachen nicht möglich sind, dann finde ich das schade."

Vor wenigen Tagen legte Oliver in "Patchwork Boys" noch mal nach. Diesmal ging es um Amiras dritte Schwangerschaft mit Christian Düren (35). Oliver echauffierte sich darüber, dass Amira ihn nicht persönlich über die Babynews informiert habe. "Bis jetzt ist in meiner Welt Amira immer noch nicht schwanger. Sie hat es mir immer noch nicht gesagt. Rein faktisch weiß ich es nicht", wetterte er und schob nach: Amira hätte "durchaus mal das Gespräch suchen können. Wurde nicht gemacht, keinerlei Kontakt."

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Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin

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Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026