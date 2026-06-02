"Twin Peaks"-Darsteller Owain Rhys Davies mit 44 verstorben

Die Schauspielwelt trauert um Owain Rhys Davies: Der walisische Schauspieler, bekannt durch seine Rolle als Agent Wilson in der Kultserie "Twin Peaks: The Return", ist im Alter von nur 44 Jahren plötzlich verstorben. Sein Bruder Rhodri gibt die traurige Nachricht auf Instagram öffentlich bekannt und spricht dabei von einem "tiefen Schock" für die Familie. Neben den Kondolenzbekundungen zahlreicher Weggefährten und Kollegen melden sich auch bekannte Gesichter aus der Branche zu Wort, um dem verstorbenen Darsteller zu gedenken.

Rhodri teilt mit, dass noch nicht alle Fragen rund um die Umstände des Todes geklärt seien. "Unsere bisherige Erkenntnis ist, dass Owain plötzlich, auf natürliche Weise und friedlich gestorben ist", schreibt er und betont, wie bewegt die Familie von den vielen Anteilnahmebekundungen sei. Auch Downton Abbey-Star Joanne Froggatt (45) meldet sich bei Instagram zu Wort: "Ich bin am Boden, unseren wunderschönen Freund zu verlieren. Er war mehr als ein Freund – er war Freude und Leben und Talent und Güte und Spaß und Intelligenz." Hayley Tamaddon (49), bekannt aus der britischen TV-Serie "Coronation Street", postet ebenfalls ein Foto mit dem Verstorbenen und schreibt: "Owain wurde von so vielen geliebt. Er hat jeden Raum erhellt, in dem er war."

Rhodri beschreibt seinen Bruder als jemanden, der neben seiner biologischen Familie auch enge, familienähnliche Bande mit Freunden, Kollegen und Liebsten aufgebaut hatte. "Ich bin unglaublich stolz darauf, dass er, obwohl er mein Bruder war, auch ein Bruder für so viele andere war", so Rhodri. Er betont, welche Spuren Owain in den Leben vieler Menschen hinterlassen habe: "Wir wissen, dass dieser Verlust von sehr vielen Menschen gespürt werden wird, und es tröstet uns zu wissen, wie geliebt er war."

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Getty Images Owain Rhys Davies, Mai 2017

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Getty Images Owain Rhys Davies, Schauspieler

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Getty Images Owain Rhys Davies bei der Premiere von Disneys "Alice Through the Looking Glass", Mai 2016