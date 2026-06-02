Neue Staffel: Diese Promis wollen Joko bald die Show stehlen

Die zwölfte Staffel von Wer stiehlt mir die Show? steht in den Startlöchern – und das prominente Panel ist hochkarätig besetzt. Wie ProSieben jetzt bekannt gab, werden Comedienne Carolin Kebekus (46), Streamingstar Jens "Knossi" Knossalla und NBA-Profi Moritz Wagner von den Orlando Magic in den kommenden sechs Folgen versuchen, Moderator Joko Winterscheidt (47) seinen Job streitig zu machen. Die Aufzeichnungen haben in Berlin bereits begonnen, ausgestrahlt wird die Staffel auf ProSieben im Herbst. Joko selbst gibt sich dabei kampfbereit: "Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Staffel. Was für ein Panel! Was für Namen! Was für eine gute Kombination! So gut die Gäste aber auch sind, so schlecht sind ihre Chancen gegen mich", ließ er verlauten.

Carolin bringt jede Menge Bühnen- und Showerfahrung mit: Die Kölnerin ist nicht nur als Komikerin bekannt, sondern auch als Synchronsprecherin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin. Knossi wiederum ist als lautstarker Internetstar mit 2,5 Millionen Followern auf Twitch bekannt und wurde durch skurrile Aktionen wie seine eigene Big Brother-Variante berühmt, bei der er 57 Stunden lang rund um die Uhr gestreamt wurde. Moritz ist der erste Sportler im Panel der neuen Staffel – und gleichzeitig ein bekennender Fan von Jokos früherer Sendung Circus HalliGalli. Der Basketballer verriet dem Moderator bereits, dass er und sein Bruder Franz mit der Show aufgewachsen seien. Zusätzlich zu den drei Promis erhält auch in dieser Staffel wieder in jeder Folge ein Zuschauer per Wildcard die Chance, am Quiz teilzunehmen und die Sendung zu übernehmen. Die Finalrunde moderiert erneut Katrin Bauerfeind (43).

Das Format läuft bereits seit mehreren Jahren erfolgreich auf ProSieben: Wer die meisten Punkte durch verschiedene Quizkategorien sammelt, kämpft sich bis ins Finale vor – und kann Joko dort die Moderation abluchsen. In der elften Staffel gelang das zuletzt Andrea Petković, die das Finale nach einem Sieg über Joko nach eigenen Vorstellungen gestaltete. Moritz war damals übrigens indirekt an Jokos Niederlage beteiligt: Eine der Fragen, die dem Moderator den Sieg kosteten, drehte sich darum, in welchem NBA-Team die Brüder Franz und Moritz Wagner spielen – und Joko wusste die Antwort nicht, obwohl er den beiden bereits online folgte.

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Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

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Imago Knossi bei der Premiere von Ich – Einfach Unverbesserlich 4

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ActionPress / Panoramic/ SIPA Moritz Wagner, Basketballspieler