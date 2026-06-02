Vor "Pulp Fiction": Uma Thurman wollte Hollywood aufgeben

Uma Thurman (56) hätte Hollywood beinahe den Rücken gekehrt – und das, bevor sie überhaupt so richtig berühmt wurde. In der Abenteuer-Realityshow "Running Wild with Bear Grylls" sprach die Schauspielerin jetzt offen darüber, wie nah sie damals daran war, ihre Karriere zu beenden. Schuld daran war eine unangenehme Erfahrung am Set, die sie tief erschütterte. Erst die Zusammenarbeit mit Regisseur Quentin Tarantino (63) an "Pulp Fiction" im Jahr 1994 brachte die entscheidende Wende und überzeugte Uma davon, dass sie weitermachen wollte.

Bei ihrem gemeinsamen Abenteuer durch die Wildnis erzählte Uma gegenüber Moderator Bear Grylls: "Ich hatte vor diesem Film eine schwierige Arbeitserfahrung gemacht, von der ich [Quentin] erzählt hatte, und ich hatte mich verloren. Ich dachte daran aufzuhören. Ich hatte so eine typische eklige Hollywood-Erfahrung – aber als ich dann [Pulp Fiction] gemacht und gesehen hatte, was echtes Kino war, dachte ich: 'Oh, das will ich machen.'" Nach dem Durchbruch habe sie stets damit gerechnet, wieder in der Versenkung zu verschwinden, so die Schauspielerin: "Ich habe immer damit gerechnet, dass mein Engagement vorbei sein würde, dass ich wieder in eine andere Rolle gedrängt würde."

Uma, die in einer akademischen Familie aufgewachsen ist, kam über Umwege zur Schauspielerei. Wie sie in der Show erzählte, litt sie als Kind an Legasthenie und begann erst mit acht oder neun Jahren richtig zu lesen. Das Schauspielen half ihr, aus sich herauszukommen. Für ihre Rolle als Mia Wallace in "Pulp Fiction" war sie für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Es folgten weitere erfolgreiche Projekte mit Quentin, obwohl ihre Beziehung durch einen Unfall am Set erschüttert wurde: In "Kill Bill: Volume 1" und "Kill Bill: Volume 2" war sie als Killerin zu sehen und ergatterte Nominierungen für einen BAFTA und zwei Golden Globes.

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Getty Images Uma Thurman, Schauspielerin

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Getty Images Quentin Tarantino und Uma Thurman im Mai 2004

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Getty Images Quentin Tarantino und Uma Thurman bei "Fortnite Now Playing" im Vista Theater in Hollywood