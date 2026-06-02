Fies: Diesen Gaststar beschämt Barbara Schöneberger in Show

Barbara Schöneberger (52) und Hans Sigl (56) standen am Samstagabend bei der Live-Übertragung der "Starnacht am Neusiedler See" in Mörbisch am See gemeinsam auf der Bühne und sorgten dort nicht nur mit Musik, sondern auch mit jeder Menge Sprüchen für Gesprächsstoff. Vor Publikum und mit zahlreichen Promigästen wie Benny Blank, Ewald Pfleger, Peter Kraus (87), Mike Kraus, Nik P. (64), Marina Marx, Cosmó und Boney M. führte das Moderationsduo durch den Abend. Besonders Barbara fiel dabei mit spitzen Kommentaren auf: Als Hans statt eines Cancan-Auftritts lieber ein selbst geschriebenes Liebesgedicht vortrug und mit den Worten über die aufgegangene Liebe im Herzen endete, witzelte sie prompt, sie habe eher gedacht, jetzt komme etwas über eine aufgegangene Hose. Damit war gleich zu Beginn klar, in welche Richtung der Abend gehen würde.

Im weiteren Verlauf ließ Barbara mit ihrer Schlagfertigkeit kaum nach. Als sie im Publikum einen Mann mit "Happy Birthday"-Shirt entdeckte, sprach sie ihn direkt an und machte aus dem kurzen Austausch einen kleinen Showmoment. Der Zuschauer erzählte, dass ihn jemand mit den Tickets überrascht habe, woraufhin die Moderatorin scherzte, nun stehe ausgerechnet "die dicke Schöneberger" neben ihm. Anschließend forderte sie ihn augenzwinkernd auf, während der ganzen Show zu lächeln. Auch Sänger Benny Blank bekam ihren Humor zu spüren, nachdem er bei seinem Auftritt plötzlich nur noch in bunter Badehose dagestanden hatte. Als er andeutete, er würde sich über ein ähnliches Manöver von ihr freuen, blockte Barbara trocken ab und stellte klar, bei ihr sei "alles auf Spannung genäht" und er solle besser nicht zu nahe kommen. Besonders auffällig wurde es dann bei Opus-Musiker Ewald Pfleger, den sie in einer Campingkulisse kurzerhand auf die Kühltruhe verwies und mit einem weiteren Spruch bedachte. Später setzte sie sogar noch einen Seitenhieb gegen Dieter Bohlen (72) hinterher, als es um Glockenspiele und bekannte Songs ging.

Für Barbara und Hans ist die "Starnacht am Neusiedler See" mittlerweile eine feste Gemeinschaft geworden – seit vier Jahren stehen die beiden gemeinsam auf der Bühne. "Wir sind wie eine kleine Familie hier", schwärmte Barbara. Für sie ist das Engagement bei der "Starnacht"-Reihe offenbar umso wichtiger, da sie in anderen Formaten zuletzt weniger präsent war: Ihre langjährige SWR-Sendung Verstehen Sie Spaß? wurde bereits auf zwei Ausgaben pro Jahr reduziert. Schon bald geht es für das Moderatoren-Duo aber weiter – am 10. und 11. Juli stehen Barbara und Hans gemeinsam für die "Starnacht am Wörthersee" auf der Bühne.

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Getty Images Barbara Schöneberger beim ESC-Vorentscheid 2026 in Berlin

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Getty Images Barbara Schöneberger und Hans Sigl im Dezember 2019 in Berlin

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Getty Images Barbara Schöneberger bei "Verstehen Sie Spaß?"