Trotz Krebserkrankung: Johann Lafer zeigt sich kämpferisch

Johann Lafer (68) hat sich in einem Interview mit dem Magazin Bunte kämpferisch gezeigt und trotz seiner schweren Krebserkrankung von seinen Zukunftsplänen gesprochen. Der TV-Koch, der an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist, macht dabei auch deutlich, dass ihn die Diagnose hart getroffen hat: "Es war ein brutaler Schock", sagt er. "Es traf mich ein greller Blitz aus dem heiteren Himmel. Von einer Sekunde zur nächsten ist plötzlich alles ganz anders und nichts mehr so, wie es vorher war." Trotzdem blickt Johann nach vorne und betont, weitermachen zu wollen.

Dabei verhehlt der Starkoch nicht, dass die Erkrankung ihm auch Angst macht: "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich keine Angst hätte. Und ich möchte auch weiterarbeiten – ich habe noch so viele Pläne", erklärt er gegenüber Bunte. Eine wichtige Stütze in dieser schwierigen Zeit ist für ihn seine Frau Silvia, die bereits bei der Diagnosestellung im Jahr 2024 an seiner Seite war. "Silvia ist eine sehr große Stütze in dieser Zeit. Wir sind seit 36 Jahren verheiratet (...) und der festen Überzeugung: Das bewältigen wir auch", so Johann.

Der Fernsehkoch, der für seine herzliche Art und seine Leidenschaft fürs Kochen bekannt ist, hatte die Diagnose zunächst für sich behalten. Erst kürzlich machte er seine Erkrankung öffentlich – und sprach dabei auch offen über die körperlichen Folgen der Krankheit und der Therapie, die er durchläuft. Die Erkrankung hat sichtbare Spuren hinterlassen: Johann hat stark an Gewicht verloren und sein Haar ist ausgefallen.

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Imago Johann Lafer bei 25 Jahre Lambertz Monday Night 2026

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Imago Johann Lafer, Koch

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Getty Images Johann Lafer beim Deutschen Medienpreis 2017