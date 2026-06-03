Diagnose? Anna Heisers Tochter darf Krankenhaus verlassen

Vorsichtiges Aufatmen bei Anna Heiser (35): Alina, die dreijährige Tochter der Bauer sucht Frau-Bekanntheit, wurde aus dem Klinikum entlassen und ist endlich dorthin zurückgekehrt, wo sie hingehört – in den schützenden Schoß ihrer Familie. "Wir sind wieder vereint. Alina durfte das Krankenhaus verlassen", schrieb die erleichterte Mutter zu einem kurzen Instagram-Clip, der die Familie glücklich zusammen in der Natur zeigt. Doch auch wenn der schlimmste Schrecken vorerst überstanden scheint, bleibt die Situation für die Familie angespannt: "Eine richtige Diagnose haben wir leider immer noch nicht bekommen", so Anna in ihrem Post.

Alinas Zustand habe sich zwar zunächst stabilisiert, doch sie muss weiterhin Medikamente nehmen. Die Familie drückt die Daumen, dass sie bald mehr Klarheit bekommt. "Jetzt hoffen wir einfach, dass es das letzte Mal war, oder dass weitere Untersuchungen endlich mehr Klarheit bringen, damit wir dementsprechend handeln können", schreibt die 35-Jährige. Trotz der Ungewissheit überwiegt bei der Familie die Erleichterung: "Für den Moment sind wir einfach nur dankbar, wieder zusammen zuhause zu sein." Auch ihre Fans spendeten in den Kommentaren Zuspruch: "Schön zu hören, dass Alina wieder zu Hause ist", schrieb eine Followerin. Ein anderer Nutzer wünschte: "Weiterhin gute Genesung für Alina. In ihrem vertrauten Umfeld wird sie noch mehr zu Kräften kommen."

Bereits seit rund vier Wochen hatte Alina mit den Symptomen zu kämpfen, die immer wieder in Schüben auftraten. Gemeinsam mit Ehemann Gerald Heiser (41) eilte Mama Anna sofort ins Krankenhaus, als es ihrer Tochter erneut schlechter ging. Es folgten quälende 26 Stunden des kollektiven Bangens: Anna wich ihrer Tochter in dieser Zeit keine Sekunde von der Seite, lag mit ihr im engen Krankenbett und hielt ununterbrochen ihre kleine Hand, während das medizinische Team fieberhaft, aber letztlich ergebnislos, nach der Ursache der Symptome forschte.

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Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Star

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Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser mit ihrer Tochter, November 2023

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Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kids im April 2025