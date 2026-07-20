Brenda und Laurenz: Nelly erklärt Polizei-Wirbel nach Streit

Neue Gerüchte um Laurenz Pesch und seine Ex Brenda Brinkmann sorgen gerade für Aufsehen: Brenda soll Laurenz auf offener Straße angegriffen haben – sogar die Polizei soll dabei gewesen sein. Jetzt meldet sich Brendas Freundin und Realitystar Nelly zu Wort, die an besagtem Abend dabei war, und schildert das Geschehen in einem Interview mit "Blitzlichtgewitter". Demnach seien sie und Brenda zunächst feiern gewesen, bevor sie herausfanden, dass Laurenz mit Calvin in einer Bar in der Nähe unterwegs war. Kurzerhand entschlossen sie sich, ebenfalls dorthin zu fahren.

Vor Ort kam es laut Nelly zu einem lauter werdenden Gespräch zwischen Brenda und Laurenz. Die Polizei sei dabei jedoch nicht wegen des Streits vor Ort gewesen. "Die Polizei ist da Streife gelaufen, weil das so eine Partystraße war. Deswegen sind die da hin und haben mit denen geredet. Aber wir wurden auch nicht vom Platz geschickt oder so", stellt Nelly im Interview klar. Einen Platzverweis habe es nicht gegeben. Laurenz und Calvin seien schließlich gegangen, Nelly und Brenda wieder in die Bar reingegangen. "Ich weiß nicht, warum das immer so dargestellt wird, als wäre die Polizei wegen uns gekommen oder als hätte jemand die Polizei gerufen. Das stimmt halt einfach nicht", betont sie.

Auf TikTok sehen viele Fans das Geschehen jedoch deutlich kritischer. In den Kommentaren ist von Stalking die Rede, und einige Nutzer fragen: "Die suchen ihn auf und belästigen ihn, dass er flüchten muss. Ist das normal?" Andere kommentieren: "Sie stalkt ihn und fährt zu ihm, aber Hauptsache Brenda sagt trotzdem, sie ist über ihn hinweg." Das Verhältnis zwischen Brenda und Laurenz ist schon länger angespannt. In der Sendung Ex on the Beach war Brendas Einzug in die Villa bereits eskaliert – der Streit zwischen den beiden war damals so laut, dass ihn die anderen Kandidaten bis in die Villa hören konnten.

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Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025

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Instagram / nelnoire Nelly, Reality-Bekanntheit

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RTL "Temptation Island"-Kandidaten Laurenz und Brenda beim finalen Lagerfeuer