Anna Heiser teilt die Ergebnisse von ihrem Krebsgentest

Anna Heiser (35) hat die Ergebnisse ihres Krebsgentests erhalten. Die Bauer sucht Frau International-Bekanntheit teilte auf Instagram mit, dass sie die gefürchtete Genmutation nicht geerbt hat. Allerdings war der Weg bis zur Öffnung der E-Mail mit den Testergebnissen alles andere als einfach: Ausgerechnet an dem Tag, an dem die Ergebnisse in ihrem Postfach landeten, musste Annas Tochter Alina ins Krankenhaus. Die Sorge um ihre Tochter und die Angst vor dem Testergebnis hielten sie davon ab, die E-Mail sofort zu öffnen – obwohl es nur ein einziger Klick gewesen wäre.

Wie Anna beschreibt, traf sie eine bewusste Entscheidung: "Also habe ich beschlossen, erst darauf zu warten, dass Alina aus dem Krankenhaus entlassen wird, bevor ich potenziell die nächste Baustelle öffne." Erst nach Alinas Entlassung öffnete sie die Nachricht. Obwohl sie erleichtert ist, betont die TV-Bekanntheit, dass ein negatives Ergebnis keine Garantie sei: "Ein negatives Ergebnis bedeutet nicht, dass man niemals Krebs bekommen kann. Vorsorge bleibt das Wichtigste." Zudem wandte sie sich direkt an Menschen mit ähnlicher Familiengeschichte: "Und falls ihr selbst eine ähnliche familiäre Vorgeschichte habt oder von einer Genmutation betroffen seid – ich denke an euch. Ihr seid nicht allein."

Vor rund zwei Monaten hatte Anna öffentlich gemacht, warum sie den Test überhaupt machen ließ. Wegen der vielen Krebsfälle in ihrer Familie entschied sie sich für einen genetischen NGS-Test. Auslöser war ein Termin beim Onkologen. Dort habe sie einen Satz gehört, der ihr nicht mehr aus dem Kopf ging: "Du willst doch nicht an Krebs sterben und nicht sehen, wie deine Kinder groß werden." Sie sprach auch über ihre Ängste, die sie im Zusammenhang mit dieser Thematik verspürt. Vorerst kann Anna allerdings aufatmen.

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Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

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Instagram / annaheiser Anna Heiser mit ihrer Tochter Alina, Mai 2026

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Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

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