Todesursache von "Alaskan Bush People"-Star Matt bestätigt

Die Todesursache von Matt Brown, bekannt aus der Realityshow "Alaskan Bush People", ist nun offiziell bestätigt. Wie TMZ und Page Six berichten, ergab die Autopsie des Okanogan County Coroner in Washington, dass der Realitystar durch Suizid gestorben ist. Als offizielle Todesursache wird eine einzelne penetrierende Schusswunde am Kopf angegeben. Außerdem stand Matt zum Zeitpunkt seines Todes unter dem Einfluss von Methamphetamin. Das anschließende Eintauchen in einen Fluss habe laut dem Bericht ebenfalls zu seinem Tod beigetragen. Der Leichnam soll nun an die Familie übergeben werden, damit diese die letzten Bestattungsvorbereitungen treffen kann.

Bereits kurz nach Matts Tod hatte sein jüngerer Bruder Bear Brown (38) über TikTok öffentlich von dem Verlust berichtet. Nachdem ein Zeuge am 27. Mai einen Mann im Okanogan River nahe Oroville in Washington gesehen hatte, der sich kurz darauf mit dem Gesicht nach unten in der Strömung treiben ließ, wurde die Polizei alarmiert. Nach tagelanger Suche fand schließlich eine private Suchgruppe die Leiche. Ihr jüngster Bruder Noah Brown war dabei der erste Familienangehörige, der den Körper sah. "Noah hat ihnen geholfen, den Körper aus dem Wasser zu ziehen, und Noah hat [Matt] identifiziert", erklärte Bear gegenüber Page Six. Kurz zuvor hatte Bear bereits geäußert: "Ich hätte niemals gedacht, dass Matt sich selbst etwas antun würde. Es sieht aber so aus, als wäre es selbst zugefügt worden."

Matt war von 2014 bis 2019 Teil der Discovery-Sendung "Alaskan Bush People", die das Leben der Familie Brown in der alaskischen Wildnis begleitete. Zuletzt war er von seiner Familie entfremdet gewesen. Sein Bruder Bear berichtete, Matt habe "schon lange mit Alkohol und mit Drogen zu kämpfen" gehabt und angeblich keinen Kontakt mehr zur Familie gewollt. In einem gemeinsamen Statement der Familie hieß es dennoch, sie hätten die Hoffnung nie aufgegeben, dass er "heilen und Frieden finden" könne.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / mattbrown511 Matt Brown zeigt ein Peace-Zeichen

Instagram / mattbrown511 Matt Brown lächelt

Instagram / gabrielstarbuckbrown11 Gabe und Noah Brown, bekannt aus "Alaskan Bush People"