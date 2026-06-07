Matt Browns (†43) Freundin drängte ihn, sich Hilfe zu holen

Der frühere Alaskan Bush People-Star Matt Brown ist tot. Der Realitydarsteller wurde am vergangenen Wochenende im Okanogan River im US-Bundesstaat Washington gefunden, nachdem er zuvor als vermisst galt. Matt wurde 43 Jahre alt. Er beging Suizid. Besonders tragisch: Seine Ex-Freundin Jamie soll bis zuletzt versucht haben, ihm zu helfen. Wie TMZ unter Berufung auf Insider berichtet, habe sie ihn über Monate immer wieder dazu gedrängt, sich wegen seiner persönlichen und psychischen Probleme professionelle Unterstützung zu suchen. Selbst nach ihrer Trennung soll Jamie an seiner Seite geblieben sein und sich weiter um sein Wohlergehen gesorgt haben.

Dem Bericht zufolge wusste Jamie, dass sie Matt in seinen dunkelsten Momenten nicht allein auffangen konnte. Deshalb habe sie ihn immer wieder ermutigt, Hilfe anzunehmen. Nachdem Matt verschwunden war, soll sie sich auch intensiv an der Suche nach ihm beteiligt haben. Laut TMZ kannte sie Orte, an die er sich häufig zurückzog, obwohl die beiden zu diesem Zeitpunkt kein Paar mehr waren. Aus dem Umfeld des Verstorbenen heißt es zudem, dass Jamie von vielen als positiver Einfluss in Matts Leben wahrgenommen worden sei. Auch seine Familie habe sie wegen ihrer Geduld und Fürsorge geschätzt.

Matt hatte in den vergangenen Jahren mit psychischen Problemen und Suchterkrankungen zu kämpfen. Sein Bruder Bear Brown (38) teilte bereits kurz nach Matts Tod mit, dass er sich das Leben genommen hatte und seit Langem mit inneren Dämonen rang. Nach Angaben der Behörden lag zum Zeitpunkt seines Todes auch eine Beeinflussung durch Drogen vor, zudem spielte das Eintauchen in den Fluss eine Rolle. Aus seinem Umfeld heißt es, dass viele Menschen ihn trotz aller Schwierigkeiten liebten und sich um ihn sorgten – darunter auch seine Familie und Jamie, die von Bekannten als geduldige und positiv wirkende Begleiterin beschrieben wird. Matt hatte sich in den vergangenen Jahren offenbar von vielen Menschen zurückgezogen, dennoch gab es bis zuletzt Personen in seinem Umfeld, die für ihn da sein wollten.

Hast du selbst Suizid-Gedanken? Dann nimm bitte umgehend Kontakt zur Telefonseelsorge auf (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe.

Anzeige Anzeige

Instagram / mattbrown511 Matt Brown lächelt

Anzeige Anzeige

Instagram / mattbrown511 Matt Brown zeigt ein Peace-Zeichen

Anzeige Anzeige

Instagram / mattbrown511 Matt Brown, Realitystar