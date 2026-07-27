"Vorbild": Kourtney Kardashian ehrt verstorbene Oma MJ (91)

Mit bewegenden Worten erinnert Kourtney Kardashian Barker (47) jetzt an ihre verstorbene Großmutter Mary Jo "MJ" Shannon (†91). Auf Instagram teilt die Realitybekanntheit rührende Zeilen und eine große Fotoauswahl, um MJ an ihrem 92. Geburtstag zu ehren. In der Bilderreihe zeigt Kourtney gemeinsame Momente aus Kalifornien – von ihrer Kindheit bis in die Gegenwart, darunter auch Aufnahmen mit ihrem Ehemann Travis Barker (50) und den gemeinsamen Kindern. In dem emotionalen Post beschreibt sie, wie sehr ihre Oma ihr gesamtes Leben geprägt hat, und nennt sie ein großes Vorbild. "Alles Gute zum Geburtstag im Himmel, unser Engel", schreibt die 47-Jährige zu dem emotionalen Tribut.

Zu den Fotos gehören Schnappschüsse, die Kourtney als kleines Mädchen auf MJs Schoß zeigen, aber auch aktuelle Aufnahmen von Familienfeiern im Restaurant. In einem Bild hebt die Unternehmerin mit Travis und ihrer Großmutter gemeinsam das Glas nach der Hochzeit, in einem anderen ist MJ mit ihren Urenkeln zu sehen. Am Ende der Bilderstrecke hält Kourtney die Hand ihrer Oma, die offenbar in einem Krankenhausbett liegt. Unter dem Post sammeln sich schnell liebevolle Kommentare der Familie: Kim Kardashian (45) schreibt "Süße Oma MJ", Khloé Kardashian (42) nennt die enge Bindung der beiden "Ihr zwei seid die Süßesten". Travis meldet sich ebenfalls zu Wort und erklärt: "Ich liebe dich. Alles Liebe zum Geburtstag im Himmel für deine wundervolle MJ."

Auch Familienoberhaupt Kris Jenner (70) gedenkt ihrer Mutter. In einem Instagram-Post nennt sie MJ "das Herz unserer Familie" und bedankt sich für die vielen Lektionen über Zusammenhalt, Liebe und dafür, jeden Moment miteinander zu schätzen. MJ war den Fans der berühmten TV-Familie längst ein vertrautes Gesicht: Die warmherzige Seniorin trat regelmäßig in Keeping Up with the Kardashians und The Kardashians auf und erzählte dort und in Interviews immer wieder von ihrem Leben, etwa von ihrem Kindermode-Laden Shannon & Co. in San Diego. Die enge Verbindung zwischen den Generationen, die sich in den Showauftritten, alten Familienfotos und privaten Anekdoten zeigt, spielt für Kourtney und ihre Schwestern offenbar bis heute eine wichtige Rolle in ihrem Familienalltag.

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Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrer verstorbenen Oma MJ

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Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian als Kind mit ihrer Oma MJ

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Instagram / kourtneykardash Oma MJ mit ihren Urenkeln