Sam Asghari weiß: Fragen rund um Britney Spears enden nie

Sam Asghari (32) ist bereit für seinen nächsten großen Karriereschritt: Am 31. Juli kommt der Film "The Gentleman Thief" in die Kinos – an der Seite von Hollywoodlegende John Travolta (72). Darin spielt der Schauspieler den Charakter Victor, den Muskelmann eines Teams von Trickdieben, die ein 100-Millionen-Dollar-Gemälde von einer Jacht stehlen wollen. "Ich bin der Macho, der Muskel der Operation", scherzte Sam gegenüber Page Six. "Ich bin wirklich der Böseste in diesem Film." Doch egal, wie weit ihn seine Karriere tragen mag – für viele wird der 32-Jährige wohl immer "Mr. Britney Spears" bleiben, wie er selbst zugibt.

Dass sein Name so eng mit dem der Popsängerin verknüpft ist, hat Sam längst akzeptiert. Auf die Frage, ob es jemals eine Zeit geben werde, in der ihn niemand mehr auf seine Ex-Frau anspricht, sagte er gegenüber Page Six ganz offen: "Das wird nie passieren. Aber bin ich vollständig bereit, diese Fragen zu beantworten, und bin ich vollständig bereit dafür, dass es mich nicht mehr berührt? Absolut." Die Scheidung von Britney Spears (44) wurde im Dezember 2024 rechtskräftig. Privat hat Sam inzwischen sein Glück gefunden: Er ist seit knapp zwei Jahren mit der Immobilienmaklerin Brooke Irvine zusammen, mit der er in Los Angeles lebt und mit der er bereits ein Red-Carpet-Debüt hinlegte. "Sie ist großartig", schwärmte er von ihr. "Sie ist super unterstützend, und wir versuchen gerade, den Sommer zu genießen und Urlaub zu machen." Ob die beiden bald eine Familie gründen wollen? "Ich bin jetzt auf meine Karriere fokussiert", so Sam, "aber wer will nicht irgendwann eine Familie? Das wollen doch alle."

Für Sam ist seine Rolle in "The Gentleman Thief" mehr als nur ein weiterer Job – sie ist ein Symbol seines langen Weges. Als Kind in Teheran schaute er sich Johns Filme an, um Englisch zu lernen. Mit zwölf Jahren zog er zu seinem Vater nach Los Angeles und begann dort zunächst als Putzhilfe in der Abschleppwerkstatt seines Cousins zu arbeiten. "Ich hätte mir nie vorgestellt, eines Tages mit ihm auf der Leinwand zu stehen", sagte er über John. Am Set sprachen die beiden über Autos, Zigarren, den Iran und Flugzeuge. Über seine bemerkenswerte Reise vom Einwandererkind zum Hollywoodschauspieler sagte Sam: "Von einem Land wie dem Iran nach Amerika zu kommen, ist schon wie ein Lottogewinn – denn die Chancen dafür sind fast gleich null."

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Getty Images Sam Asghari, Schauspieler

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Getty Images Sam Asghari, Model

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Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018