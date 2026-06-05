Aamir Khan wird seiner Gauri schon im Juli das Jawort geben

Bollywood-Star Aamir Khan wird zum dritten Mal heiraten: Der Schauspieler hat gegenüber Variety India bestätigt, dass er seine Partnerin Gauri Spratt am 5. Juli ehelichen wird. "Die Neuigkeit über die Hochzeit stimmt. Sie findet am 5. Juli statt", sagte er. Damit setzt er monatelangen Spekulationen über die Zukunft der Beziehung ein Ende. Die Hochzeit soll verschiedenen Medienberichten zufolge im kleinen Rahmen stattfinden – als standesamtliche Trauung zu Hause, im Kreise der Familie und enger Freunde.

Aamir und Gauri sollen bereits seit gut einem Jahr zusammen in einem gemeinsamen Haushalt leben. Eine Quelle erklärte laut Hindustan Times: "Aamir und Gauri leben seit etwas mehr als einem Jahr als Familie zusammen. Sie haben sich ein glückliches, stabiles Leben aufgebaut und beschlossen, es im Beisein ihrer Familien offiziell zu machen." Die Frau aus Bengaluru ist beruflich in der Mode-, Beauty- und Wellnessbranche tätig, lebt in Mumbai und hat selbst einen kleinen Sohn. In einem früheren Interview mit Navbharat Times hatte Aamir seine Gefühle für sie bereits in Worte gefasst: "Ich bin sehr froh, dass ich Gauri getroffen habe. Sie ist wunderbar, und ich fühle mich bei ihr im Frieden. Wir sind sehr glücklich zusammen. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt endlich vollständig bin."

Aamir und Gauri kennen sich schon seit rund 25 Jahren, hatten sich aber aus den Augen verloren, bevor sie Jahre später wieder zueinander fanden und sich eine Liebesbeziehung entwickelte. Öffentlich bekannt wurde die Romanze Anfang 2025. Kurz vor seinem 60. Geburtstag im März 2025 stellte der Schauspieler Gauri bei einem Pressetermin offiziell vor – seitdem sind die beiden gelegentlich gemeinsam bei öffentlichen Veranstaltungen aufgetreten. Für Aamir ist es die dritte Ehe: Er war von 1986 bis 2002 mit Reena Dutta verheiratet, mit der er die Kinder Junaid und Ira hat. Mit seiner zweiten Frau, Regisseurin Kiran Rao, war er von 2005 bis zu ihrer Trennung 2021 zusammen – gemeinsam ziehen sie Sohn Azad groß.

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Getty Images Aamir Khan und Gauri Spratt bei Ramesh Tauranis 65. Geburtstag in Mumbai, 17. Januar 2026

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Getty Images Aamir Khan, Dezember 2024

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Getty Images Aamir Khan und Kiran Rao, April 2015

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