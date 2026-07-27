Nächster Triumph: Lisa Müller holt Silber bei Reitturnier

Lisa Müller (36) gönnt sich keine Verschnaufpause: Nur wenige Wochen nach ihrer überraschenden Bundeskader-Berufung feiert die Dressurreiterin auf Schloss Achleiten den nächsten sportlichen Höhepunkt. Beim traditionsreichen Reitturnier im österreichischen Achleiten, das vom 23. bis 26. Juli stattfand, ritt die 36-Jährige im Grand Prix Special auf einen starken zweiten Platz. Auf Instagram teilte Lisa zahlreiche Eindrücke vom Turniergelände sowie einen Screenshot des offiziellen Rankings mit ihren Followern und ließ ihre Community so direkt an ihrem neuen Erfolg teilhaben.

Für Lisa ist der Podestplatz in Achleiten ein weiterer Beleg für ihre starke Form in dieser Saison. Erst Anfang Juli hatte sie verkündet, gemeinsam mit ihrem Hengst D'avie in den deutschen Perspektivkader aufgenommen worden zu sein. Die konstante Entwicklung des Duos zahlt sich nun auch auf international besetzten Turnieren aus. In ihrer Story zeigte die Reiterin nicht nur emotionale Momentaufnahmen von der Abreitehalle und aus dem Viereck, sondern dokumentierte auch transparent das Ergebnis des Grand Prix Special, bei dem sie nur einer Konkurrentin den Vortritt lassen musste. Mit dem erneuten Spitzenresultat festigt sie ihren Platz in der deutschen Dressurspitze.

Privat liegen intensive Monate hinter Lisa. Anfang Juni gaben sie und Fußballprofi Thomas Müller (36) über ihren gemeinsamen Medienanwalt die Trennung nach 17 Jahren Ehe bekannt. Während Thomas mit seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps inzwischen in Kanada spielt, konzentriert sich Lisa in Deutschland voll auf ihre Karriere im Sattel. Schon bei der Berufung in den Bundeskader machte sie deutlich, wie sehr sie sich auf ihre Arbeit mit D'avie fokussiert. Auf Social Media zeigt die Reitsportlerin seitdem vor allem Trainingsausschnitte, Turniermomente und Stallalltag – und lässt damit erkennen, welchen Stellenwert ihr sportlicher Weg und die Partnerschaft zu ihrem Pferd aktuell in ihrem Leben haben.

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Imago Lisa Müller beim Grand Prix in Stuttgart, German Masters 2025

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Joerg Koch/Getty Images Lisa Müller bei einem Reitturnier

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Imago Thomas und Lisa Müller bei der Shibuya-Crossing-Party im Mandarin Oriental in München, 22.02.2024