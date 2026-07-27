Darum folgt Jessica Hnatyk ihrem Freund nicht auf Instagram

Kaum hat Jessica Hnatyk (26) ihre neue Beziehung öffentlich gemacht, meldet sie sich auch schon wieder zu Wort – diesmal mit einer klaren Bitte an ihre Follower. In ihrer Instagram-Story wandte sich die Realitybekanntheit gestern an ihre Community und schrieb: "Es ist raus. Ich bitte euch, unsere Privatsphäre zu akzeptieren und keine Namen beziehungsweise Konten zu erwähnen." Damit macht Jessica deutlich, dass sie zwar zu ihrer neuen Liebe steht, ihrem Partner aber keinen ungewollten öffentlichen Auftritt bescheren möchte.

Gleichzeitig lieferte die 26-Jährige auch eine Erklärung für ein Detail, das einigen Fans womöglich aufgefallen sein dürfte: Das Paar folgt sich auf Instagram gegenseitig nicht. Dahinter steckt jedoch keine Unstimmigkeit, sondern ein bewusster Entschluss. "Wir folgen uns auch bewusst nicht, da er einfach erst mal nicht in die Öffentlichkeit möchte", so die Prominent getrennt-Kandidatin. Ihr neuer Partner soll damit vorerst aus dem Rampenlicht herausgehalten werden.

Ihre neue Liebe hatte Jessica erst gestern auf Instagram öffentlich gemacht. In einem Clip zeigte sie sich auf einem Boot auf dem Meer. An ihrer Seite: ein Mann, dessen Gesicht kaum zu erkennen war. Dazu lief Charli XCXs (33) Song "Everything is romantic" mit der Zeile "Fall in love again and again". In die Caption schrieb Jessica: "Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere."

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Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk auf Santorini, Sommer 2026

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Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Oktober 2024

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Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Reality-TV-Bekanntheit