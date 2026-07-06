Dritte Ehe: Bollywood-Star Aamir Khan hat wieder geheiratet

Bollywood-Liebling Aamir Khan hat seine Fans mit einer romantischen Nachricht aus Mumbai überrascht: Der Schauspieler hat am 5. Juli seine Partnerin Gauri Spratt in seinem Haus im Stadtteil Pali Hill geheiratet. Die intime Zeremonie fand im engsten Kreis statt, nur rund 100 bis 150 Gäste waren dabei, wie unter anderem The Hollywood Reporter India berichtet. Familie, enge Freunde und ausgewählte Kollegen aus der Filmwelt verfolgten, wie Aamir und Gauri sich das Jawort gaben und damit offiziell in ein neues gemeinsames Kapitel starteten. Bereits zuvor hatte der Filmstar angekündigt, dass es für seine Liebsten "ein sehr besonderer Tag" werden würde, und die Öffentlichkeit darum gebeten, dem Paar ihre guten Wünsche zu schicken.

Trotz der bewusst privat gehaltenen Feier gelangten Videos und Fotos ins Netz und gaben einen seltenen Einblick in das Fest. Ex-Cricketer Irfan Pathan, der selbst zu den Gästen zählte, teilte einen Clip, auf dem Aamir und Gauri gemeinsam mit Familie und Freunden tanzen. In einem weiteren Video ist Gauri bei ihrem Ehegelübde zu sehen, in dem sie Aamir als ihren "Beschützer" und "Zufluchtsort" beschreibt. Zu den prominenten Gästen gehörten neben Irfan auch Unternehmer Mukesh Ambani, Regisseur Rajkumar Hirani sowie die Schauspieler Rhea Chakraborty (34) und Vir Das. Auch Aamirs Kinder Junaid Khan, Ira Khan und Azad Rao Khan sowie Gauris Sohn waren bei der Feier dabei.

Für Aamir ist es bereits die dritte Ehe. Mit seiner ersten Frau Reena Dutta, mit der er die Kinder Junaid und Ira hat, trennte er sich 2002. Anschließend war er von 2005 bis 2021 mit Filmemacherin Kiran Rao verheiratet. Aus dieser Ehe stammt Sohn Azad Rao Khan, den beide gemeinsam erziehen. Gauri Spratt stellte Aamir erstmals anlässlich seines 60. Geburtstags im März vergangenen Jahres öffentlich als seine Partnerin vor. Laut Indian Express bat er die Fotografen damals zwar: "Macht keine Bilder." Trotzdem erklärte er den Schritt mit klaren Worten: "Ich dachte, es wäre eine nette Gelegenheit für euch alle, sie kennenzulernen, außerdem müssen wir uns dann nicht mehr verstecken."

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Getty Images Aamir Khan, November 2024

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Getty Images Aamir Khan und Gauri Spratt bei Ramesh Tauranis 65. Geburtstag in Mumbai, 17. Januar 2026

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Getty Images Aamir Khan und Kiran Rao, April 2015

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