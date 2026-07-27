Das ist Christopher Nolans überraschender Lieblingsfilm

Für seine großen Blockbuster ist er weltbekannt – doch bei welchen Filmen bleibt Christopher Nolan (55) eigentlich selbst vor dem Fernseher kleben? In der Radiosendung "The Rich Eisen Show" gab der Regisseur einen unerwarteten Einblick in seinen Filmgeschmack. Moderator Rich Eisen fragte ihn, bei welchen Titeln er beim Zappen durch das TV-Programm nicht weiterschaltet – und seine Antwort überraschte wohl so manchen Fan.

Neben Werken seines Lieblingsregisseurs Stanley Kubrick (†70) nannte Christopher nämlich auch einen Film, den wohl kaum jemand auf dem Zettel hatte. "Ich meine, Gott, alles von [Stanley] Kubrick, weißt du? Das ist Pflichtprogramm. Und auch einige der großen Komödien, ich meine 'Ricky Bobby – König der Rennfahrer', das werde ich nie ändern können", erklärte er. Die Klamauk-Komödie aus dem Jahr 2006 nimmt die NASCAR-Rennfahrerszene in den USA aufs Korn. Will Ferrell (59) spielt darin den gefeierten Rennfahrer Ricky Bobby, an dessen Seite sein Kumpel Cal Naughton Jr., gespielt von John C. Reilly (61) zu sehen ist – bis der französische Ex-Formel-1-Fahrer Jean Girard, gespielt von Sacha Baron Cohen (54), plötzlich ernsthafte Konkurrenz ins Spiel bringt.

Hinter der Komödie steckt Regisseur Adam McKay, der vor allem für seine chaotischen Filme mit Will bekannt wurde – darunter die "Anchorman"-Reihe und "Stiefbrüder". Adam schlug später eine andere Richtung ein und drehte gesellschaftskritischere Werke wie "The Big Short" oder "Don't Look Up". Christopher hingegen ist vor allem für seine aufwendigen und tiefgründigen Produktionen bekannt. Zuletzt inszenierte er mit Die Odyssee sein dreizehntes Spielfilmprojekt.

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Imago Christopher Nolan bei der Premiere von "The Odyssey", 2026

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Getty Images Will Ferrell, Schauspieler

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Getty Images Adam McKay, Filmproduzent