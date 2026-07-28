"Bridgerton" plant wohl Rückkehr von Phoebe und Regé-Jean

Werden Phoebe Dynevor (31) und Regé-Jean Page (38) schon bald in die Welt von Bridgerton zurückkehren? Serienmacherin Jess Brownell zumindest hegt diesen Wunsch – und hat laut eigenen Angaben gegenüber dem Magazin People bereits konkrete Ideen, wie frühere Hauptfiguren in späteren Staffeln wieder eine Rolle spielen könnten. Besonders am Herzen liegt ihr dabei eine Rückkehr von Daphne und Simon, dem Liebespaar aus der ersten Staffel, gespielt von Phoebe und Regé-Jean. "Ich wäre sehr daran interessiert, einige dieser früheren Hauptdarsteller für die spätere Staffel der Serie wiederzugewinnen", erklärte Brownell.

Während Phoebe bereits klar signalisiert hat, dass sie an einem Comeback interessiert wäre, zeigt sich Regé-Jean bislang deutlich zurückhaltender. Er äußerte sich in der Vergangenheit eher skeptisch gegenüber einer Rückkehr. Darüber eingeweiht habe Brownell ihn nach eigenen Angaben noch nicht: "Ich habe mit Regé noch nicht darüber gesprochen. Es gab noch keine Gespräche dazu, aber die Ideen sind da." Die Serienmacherin hatte außerdem bereits verraten, dass Rückkehrer nur dann eingeplant werden, wenn ihre Figuren etwas Neues zur Handlung beitragen können. Dass das möglich ist, bewies zuletzt Jonathan Bailey (38), dessen Anthony Bridgerton in der vierten Staffel auf Bruder Benedict traf – gespielt von Luke Thompson (38), der in dieser Staffel mit Sophie Baek, dargestellt von Yerin Ha (31), die Liebe fand.

"Bridgerton" basiert auf der Romanreihe von Julia Quinn und erzählt die Liebesgeschichten der acht Bridgerton-Geschwister. Die kommende fünfte Staffel rückt Francesca Bridgerton in den Mittelpunkt. Hannah Dodd (31) und Masali Baduza (30) erzählen darin die erste queere Liebesgeschichte der Serie – Francesca und Michaela Stirling stehen diesmal im Rampenlicht.

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Liam Daniel / Netflix Phoebe Dynevor und Regé-Jean Page in einer Szene von "Bridgerton"

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Getty Images Regé-Jean Page, Schauspieler

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Getty Images Phoebe Dynevor bei der Met Gala 2024