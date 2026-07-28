Urlaubsfotos von Gal Gadot lassen Fans völlig ausrasten

Gal Gadot (41) gönnt sich gerade eine tropische Auszeit und nimmt ihre Fans auf Instagram mit. In einer Bilderreihe zeigt sich die Wonder Woman-Darstellerin unter strahlend blauem Himmel im klassischen schwarzen Bikini, die Arme entspannt in die Sonne gestreckt, umgeben von Palmen und sattem Grün. Später wechselt die Schauspielerin in ein lässiges Urlaubs-Outfit mit weißem Hemd, Strohhut und Hängematte, außerdem posiert sie am Pool mit Oversize-Sonnenbrille und weißen Shorts. Zu der Fotoserie schrieb Gal kurz und knapp: "Wochenende – das letzte Foto ist von jetzt."

Die Bildersammlung wirkt wie ein kleines Tagebuch ihrer Auszeit fern von Hollywood-Trubel: Mal liegt Gal entspannt am Pool, mal zeigt sie sich im Bademantel bei einer gemütlichen Spiegel-Selfie-Session im Hotelzimmer nach einem sonnigen Tag draußen. In den Kommentaren überschlagen sich die Komplimente für die vierfache Mutter, die sich kürzlich von ihrem luxuriösen Malibu-Strandhaus getrennt hat. "Atemberaubend, innen wie außen", schwärmt ein Bewunderer, ein anderer schreibt begeistert: "Das ist der Körper einer Vierfachmutter! Wow!!!" und ein weiterer bezeichnet die Serie als "Perfekter Sommer".

Während Gal auf Instagram ganz auf Entschleunigung setzt, steht beruflich schon die nächste Action an: Auf Prime Video startet Anfang September ihr neuer Thriller "The Runner", in dem sie die Londoner Anwältin Maia Marten spielt, deren Sohn entführt wird und die nur eine Stunde Zeit hat, dem fiesen Kidnapper, verkörpert von Damian Lewis (55), zu folgen. An ihrer Seite ist auch Harry Potter-Star Alfred Enoch (37) zu sehen.

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Instagram / gal_gadot Gal Gadot, Juli 2026

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Instagram / gal_gadot Gal Gadot, Juli 2026

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Getty Images Alfred Enoch, Darsteller