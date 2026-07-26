Mireille Mathieu feiert 80. Geburtstag mit Party in Weiß

Zum 80. Geburtstag hat Mireille Mathieu (80) ihre gesamte Großfamilie um sich geschart. Am 22. Juli feierte die weltberühmte Sängerin ihren runden Geburtstag in ihrer Heimatstadt Avignon – ganz in Weiß. Sie trug ein strahlendes Chanel-Outfit, dazu passende Schuhe und eine Tasche derselben Marke. "Mit 50 habe ich beschlossen, an meinem Geburtstag immer weiß zu tragen", verriet Mathieu gegenüber der Zeitung Bild, die Fotos der Geburtstagsfeier veröffentlichte. Gefeiert wurde im Hotel d'Europe im Stadtzentrum – und das mit allen 13 Geschwistern der Musikerin, die eigens für diesen besonderen Anlass nach Avignon gereist waren.

Für Mireille, die auch als Spatz von Avignon bekannt ist, war es ein seltenes Wiedersehen: Zuletzt waren alle Familienmitglieder im Jahr 2019 gemeinsam versammelt. "Eine echte Seltenheit. Zwar besuchen mich meine Brüder und Schwestern immer wieder. Alle vierzehn Geschwister gemeinsam an einem Ort gelingt nur selten", sagte sie dem Blatt und ergänzte: "Das ist eine große Freude für mich." Ihr jüngster Bruder Vincent, ein Konditor, hatte eigens einen Kuchen für seine älteste Schwester liefern lassen. Schwester Béatrice hatte zudem alle Familienmitglieder dazu gebracht, eine gemeinsame Karte zu unterschreiben – verziert mit Glücksklee und einem Marienkäfer. "Über die Karte freue ich mich am meisten", betonte Mireille. Am Abend sangen alle Geschwister gemeinsam ein altes Geburtstagslied, das ihre Mutter Marcelle-Sophie ihnen einst vorsang.

Dass Familie für Mireille an erster Stelle steht, zieht sich durch ihr gesamtes Leben. Sie wurde 1946 als ältestes von 14 Kindern in Avignon geboren und übernahm schon früh Verantwortung – gemeinsam mit ihren Schwestern Monique und Christiane half sie der Mutter im Haushalt und passte auf die jüngeren Geschwister auf. Auch während ihrer Weltkarriere, in der sie mehr als 1200 Lieder aufnahm und Tausende Konzerte gab, blieb der Kontakt eng: Auf jeder Tournee rief sie jedes ihrer Geschwister täglich an. Das wird sie auch bei ihrer Abschiedstournee beibehalten. Das frühere Elternhaus in Avignon hat die 80-Jährige nach dem Tod ihrer Eltern bewusst erhalten. "Ich organisiere notwendige Arbeiten, lasse die Bäume schneiden und trage dafür Sorge, dass das Zuhause unserer Eltern auch nach deren Tod ein Zuhause für unsere Familie bleibt", erklärte sie im Bild-Interview. Ihr Alter empfindet Mireille übrigens alles andere als belastend. "Natürlich bin ich 80. Aber persönlich fühle ich mich nicht wie 80", sagte sie und ergänzte: "Heute ist 80 auch jung. Für mich ist das jung." Sie selbst spricht von Dankbarkeit für jedes ihrer Lebensjahre – und genießt ihren neuen Lebensabschnitt im Kreise ihrer Liebsten, die sie auch nach Jahrzehnten auf den Bühnen der Welt nie aus den Augen verloren hat.

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Getty Images Mireille Mathieu, Sängerin

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Getty Images Mireille Mathieu, Sängerin

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Getty Images Mireille Mathieu im November 2013 in Braunschweig