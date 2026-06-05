Vor Coming-out: Darum verlobte sich David Archuleta dreimal

Dreimal verlobt, dreimal Ringe gekauft – und trotzdem nie geheiratet: David Archuleta (35) hat in einem Interview mit E! News offen über eine der turbulentesten Phasen seines Lebens gesprochen. Bevor der Sänger und ehemalige American Idol-Finalist im Jahr 2021 sein Coming-out als Mitglied der LGBTQ+-Community hatte, versuchte er über Jahre hinweg, seine Gefühle für Männer zu unterdrücken. Angetrieben von seinem damaligen Glauben als überzeugter Mormone und dem Rat von Kirchenführern glaubte David, eine Ehe mit einer Frau würde daran etwas ändern. "Sie sagten: 'Wenn du eine Frau heiratest, wird Gott dich von diesen Gefühlen befreien'", erinnerte er sich und ergänzte: "Also ging ich mit dieser Vorstellung an diese Ehen heran." Obwohl David einer Hochzeit gleich dreimal sehr nah kam, heiratete er jedoch nie.

Bei seiner dritten Verlobung spitzte sich die Situation schließlich zu. "Wir näherten uns dem Hochzeitstag, und ich begann, Panikattacken zu bekommen", erzählte er im Interview. Er habe gemerkt, dass er sich selbst belüge, nur um ein Bild zu erfüllen, das andere für ihn entworfen hätten. Obwohl er seine Verlobten geliebt und sich von ihnen angezogen gefühlt habe, erkannte er: "Ich tat mir keinen Gefallen – aber auch den Frauen nicht, mit denen ich verlobt war." Ihm wurde plötzlich klar, dass seine stärkere Anziehung zu Männern sich durch eine Ehe nicht auflösen werde, und die Situation langfristig "wahrscheinlich irgendwann eskalieren" würde. Mit diesem Gedanken ließ er auch die dritte Verlobung platzen.

Dass David inzwischen so offen auf diese Zeit blickt, passt zu dem Weg, den er in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat. Schon häufiger sprach der Musiker darüber, wie schwer ihn der Konflikt zwischen seiner Sexualität, seinem Glauben und seinem familiären Umfeld belastete. Besonders sein Verhältnis zu seinem Vater, das er in der strengen religiösen Umgebung lange als schwierig empfand, hat sich grundlegend verändert, seit er ihm die Wahrheit über seine Sexualität anvertraut hat. Die positive Reaktion seiner Familie gab dem "Crush"-Interpreten den Rückhalt, heute so deutlich über seine innere Reise, seine früheren Verlobungen und die Rolle seines Glaubens zu sprechen. Nun möchte der Sänger vor allem Menschen erreichen, die ähnlich aufgewachsen sind wie er und sich aus Angst vor Ablehnung selbst verleugnen. Indem er seine persönlichen Erfahrungen teilt, zeigt David, wie wichtig ihm ein offener, respektvoller Austausch über Identität und Beziehungen geworden ist.

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Getty Images David Archuleta 2025

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Getty Images David Archuleta, Sänger

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Getty Images David Archuleta, Sänger