Ex für Lamine Yamal verlassen? Inés García bricht Schweigen

Seit Spaniens WM-Triumph hat sich der Fokus rund um Lamine Yamal (19) längst auf sein Privatleben ausgeweitet – und besonders seine Freundin Inés García steht nun unter Beschuss. In sozialen Netzwerken kursieren Gerüchte: Die Influencerin soll eine fünfjährige Beziehung beendet haben, nur um mit dem Fußballstar zusammen zu sein. Nutzer werfen ihr vor, nur auf Ruhm und Geld aus zu sein, und bezeichnen sie als Opportunistin. Obwohl Inés die Vorwürfe bereits zurückgewiesen hat und keine glaubwürdige Quelle die Behauptungen bestätigt hat, rissen die Hasskommentare nicht ab – bis die 21-Jährige jetzt auf der Plattform X das Wort ergriff.

In ihrem Statement schilderte Inés, dass sie stundenlang Kommentare gelesen habe und die Hasswelle nicht spurlos an ihr vorbeigehe. "Hinter diesem Account steckt jemand, der fühlt, der weint, der Fehler macht und der nicht aufhört, ein Mensch zu sein, nur weil er in einer Beziehung ist", schrieb sie. Zugleich betonte die Influencerin, dass sie respektvolle Kritik verstehe, aber eine klare Grenze zwischen Meinungsäußerung und gezielter Demütigung ziehe. Sie bat um mehr Mitgefühl und erinnerte daran, dass Worte Folgen haben. "Ich will niemanden dazu bringen, mich zu mögen. Ich bitte nur um ein wenig Empathie. Ein wenig Menschlichkeit. Denn niemand verdient es, Hunderte oder Tausende Hassnachrichten zu bekommen", erklärte sie in dem Post. Zuvor hatte sie die kursierenden Behauptungen über ihre Vergangenheit bereits zurückgewiesen und angekündigt, dem Thema eigentlich keine Aufmerksamkeit geben zu wollen.

Bekannt geworden war Inés als Lamines Freundin, als sie ihn im Mai beim Saisonabschluss-Dinner des FC Barcelona begleitete. Danach tauchte sie immer öfter bei Auftritten und rund um die WM auf und teilte ihre Support-Momente in den sozialen Netzwerken. In einem Interview mit dem Magazin Woman Madame Figaro sprach Inés auch über ihre Flugangst und erklärte: "Ich stelle mich nach und nach meinen Ängsten. Ich habe jede Menge Reisen für diesen Sommer geplant – sowohl innerhalb Spaniens als auch ins Ausland –, die ihr mitverfolgen könnt." Auch im Stadion sorgte Inés für Aufsehen, etwa mit ihren Looks und einem Trikot mit Lamines Namen und Rückennummer. Nach seinem ersten WM-Tor ging zudem ein emotionaler Instagram-Post von ihr viral, in dem sie schwärmte: "Der beste Spieler der Welt. Er ist in guten Händen."

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Getty Images Lamine Yamal und Inés García feiern Spaniens WM-Titel 2026 im Stadion von East Rutherford

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Instagram / ineesgaarcia Inés García, Lamine Yamals Freundin

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Getty Images Lamine Yamal mit Inés García nach dem WM-Finale 2026 in East Rutherford

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