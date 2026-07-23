Nach Krebsbehandlung zieht sich Thomas Gottschalk zurück

Thomas Gottschalk (76) zieht sich endgültig aus dem Showgeschäft zurück. Gegenüber dem Magazin Bunte hat der Moderator und Entertainer, der lange an der Seite von TV-Beauty Michelle Hunziker (49) im TV polarisiert hat, erklärt, dass keine neuen Auftritte mehr geplant seien und es wohl keine öffentlichen Termine mehr geben werde. Auch ein Comeback im Fernsehen schließt der langjährige Wetten, dass..?-Moderator kategorisch aus. Das Medium habe sich zu stark verändert, er passe da nicht mehr hinein. "Der Samstagabend war über Jahrzehnte die beste Zeit meines Lebens. Aber es ist vorbei – und ich vermisse nichts", resümierte Thomas.

Hinter diesem Rückzug steckt ein schweres Jahr: Vor rund zwölf Monaten wurde bei Thomas ein epitheloides Angiosarkom diagnostiziert – ein extrem seltener und hochaggressiver Gefäßtumor, der auf eine Million Menschen höchstens dreimal vorkommt. Er unterzog sich zwei großen Operationen, die sieben beziehungsweise sechs Stunden dauerten, sowie 33 Bestrahlungen und einer dreiwöchigen Reha. Zusätzlich nimmt er an einer Studie der Universitätsklinik Greifswald teil, bei der er alle 14 Tage eine Spritze erhält – acht der insgesamt zwölf Behandlungen hat er bereits hinter sich. In einem Instagram-Video fasste er seinen Genesungsweg zusammen: "Nach zwei Operationen, 33 Bestrahlungen und drei Wochen Reha bin ich im Moment krebsfrei. Das ist erst einmal die wichtigste Nachricht." Gegenüber dem Branchenblatt ergänzte er nun: "Mir geht es gut, den Umständen entsprechend. Ich bin auf dem Weg zurück ins Leben."

Den wichtigsten Rückhalt während der gesamten Behandlung fand Thomas in seiner Ehefrau Karina. "Ohne sie hätte ich das alles nicht gepackt", betonte er gegenüber Bunte. Er frage sich bis heute, woher sie ihre Kraft nehme und wie sie ihn dabei bei Laune halte. "Karina ist meine Herzflamme. Ich brenne noch immer jeden Tag für sie", schwärmte der Moderator. Statt Bühne und Kamera stehen für das Paar nun gemeinsame Auszeiten im Vordergrund: Seinen Geburtstag im Mai feierte Thomas mit der Familie am Lago Maggiore und am Vierwaldstättersee. Anschließend reiste er mit Karina für ein Wochenende nach Paris, wo die beiden gemeinsam die Oper besuchten. Seine Krebserkrankung hatte Thomas Ende November 2025 öffentlich gemacht.

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Imago Thomas Gottschalk zu Gast in der NDR Talkshow in Hamburg am 13.09.2019

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Getty Images Thomas Gottschalk mit Michelle Hunziker bei "Wetten, dass..?"

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Imago Bei der Bambi-Verleihung 2025: Thomas Gottschalk mit Ehefrau Karina Mroß in den Bavaria Filmstudios, München