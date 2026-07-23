Keith wollte sie zurück: Nicole Kidman hat abgeschlossen

Obwohl Keith Urban (58) und Nicole Kidman (59) ihre Ehe nach fast zwei Jahrzehnten im September 2025 beendet haben, soll der Countrysänger lange gehofft haben, die Schauspielerin zurückzugewinnen. Wie ein Insider dem Magazin OK! nun verriet, habe Keith den Glauben an die Ehe nicht aufgegeben: "Keith wollte Nicole unbedingt zurück. Er glaubte, dass sie ihre Probleme lösen könnten." Doch für Nicole soll das offenbar keine Option gewesen sein – die Schauspielerin habe längst einen Schlussstrich gezogen.

Laut dem Insider habe Nicole "klargemacht, dass die Ehe vorbei ist". Romantik zwischen den beiden sei "vom Tisch". Stattdessen konzentriere sie sich darauf, eine funktionierende Co-Parenting-Beziehung mit Keith aufrechtzuerhalten – für ihre beiden gemeinsamen Töchter Sunday Rose (18) und Faith Margaret (15). Das Scheidungsurteil wurde im Januar besiegelt, inklusive einer Sorgerechtsregelung: Nicole erhielt demnach 306 Tage im Jahr mit den Mädchen, Keith jedes zweite Wochenende. In einem Interview mit Variety hatte Nicole im März erstmals öffentlich über die Trennung gesprochen: "Ich bin in Ordnung, weil ich mich immer in Richtung des Guten bewege. Wofür ich dankbar bin, ist meine Familie – sie zusammenzuhalten und vorwärts zu gehen. Das ist alles. Den Rest bespreche ich aus Respekt nicht."

Das Paar hatte 2006 geheiratet und galt lange als eines der stabilsten Paare Hollywoods. Berichten zufolge lebten Nicole und Keith seit dem Sommer 2025 getrennt, bevor sie die Scheidung im September einreichte. Auch im familiären Umfeld scheint die Trennung Spuren hinterlassen zu haben: Tochter Sunday soll ihrem Vater zwischenzeitlich auf Social Media entfolgt sein – angeblich weil sie und ihre Schwester sich geweigert hatten, Keiths angebliche neue Freundin Karley Scott Collins zu treffen, wie die Daily Mail berichtete.

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Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Mai 2025

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Imago Nicole Kidman und Keith Urban bei den Academy of Country Music Awards 2018 in Las Vegas

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman und Faith Margaret Kidman-Urban bei der Chanel Womenswear S/S 2026 Show