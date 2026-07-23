Fans staunen: Stefano Zarrella zeigt durchtrainierten Körper

Stefano Zarrella (35) lässt seine Fans derzeit staunen. Der beliebte Food-Influencer teilte auf Instagram ein neues Video, in dem er in einer gestreiften Badehose ins Meer läuft – und dabei seine beeindruckenden Armmuskeln in Szene setzt. Die Aufnahmen zeigen, dass der ehemalige Let's Dance-Kandidat neben seiner Leidenschaft fürs Kochen auch dem Sport viel Zeit widmet. Sein durchtrainierter Körper kommt in den Kommentaren bestens an.

Unter dem Clip häufen sich die begeisterten Reaktionen seiner Community. "Respekt für so einen Körper – du bist richtig im Training", schreibt ein Fan auf Social Media. Andere kommentieren schlicht "Stabil", "Dein Körper sieht krass aus" oder "Was für 'ne Maschine". Kein Wunder, denn Stefano setzt nach eigenen Angaben auf einen konsequenten Mix aus proteinreicher Ernährung und regelmäßigem Sport – darunter Krafttraining, Klimmzüge und Ganzkörperübungen.

Stefano hat sich in den vergangenen Jahren vom Hobbykoch auf Social Media zu einem gefragten TV-Gesicht entwickelt. Mit über 2,6 Millionen Followern auf Instagram sowie einer starken Präsenz auf YouTube und TikTok begeistert er seine Community regelmäßig mit Rezepten und Food-Content. Im April 2025 startete er dann sogar mit seiner eigenen Kochshow, dem "Sat.1-Fertiggerichte-Check". "Leute, ich kann es gerade selbst nicht glauben, während ich diese Zeilen verfasse. Es hat mit dem Pizza-Rezept meiner Eltern als Video hier angefangen und nun [...] habe ich eine eigene TV-Show im deutschen Fernsehen", schrieb Stefano damals.

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Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Juli 2026

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Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Content-Creator

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