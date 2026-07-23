Zahlreiche Blutspuren in D4vds Garage belasten den Sänger

Im laufenden Mordprozess gegen den Sänger D4vd (21), der mit bürgerlichem Namen David Anthony Burke heißt, hat eine Kriminaltechnikerin am zweiten Verhandlungstag am Mittwoch schwerwiegende Erkenntnisse präsentiert. Vor dem Los Angeles County Superior Court schilderte sie, wie sie im Tesla des Rappers insgesamt elf Lufterfrischer vorgefunden hatte – verteilt über das gesamte Fahrzeug, mit einem Großteil im Mittelkonsolen- und Rücksitzbereich. Im sogenannten Frunk, also dem vorderen Kofferraum, lagen die zerstückelten Körperteile der 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez in zwei Tüten. Laut People schilderte Kriminaltechnikerin Chelsea Murillo, was sie beim Öffnen des Wagens erwartete: "Ich bemerkte einen starken Geruch" – es habe nach einer verwesenden Leiche gerochen.

Neben den Lufterfrischern stellte Chelsea Maden und tote Fliegen im Frunk fest. Sie hatte das Fahrzeug am 9. September 2025 untersucht, einen Tag nachdem die Überreste entdeckt worden waren. Weitere Beweise wurden laut Anklage in D4vds Garage gesichert: Eine Kriminaltechnikerin der LAPD-Forensikabteilung berichtete, dass Lumineszenz-Tests auf dem Garagenboden positive Ergebnisse auf mögliches Blut lieferten – unter anderem in der Nähe eines Tesla-Ladegeräts und eines Rudergeräts. Auch ein Müllsack sowie eine grüne Plane mit roten Flecken wurden positiv getestet. Zusätzlich fanden Ermittler zwei Kettensägen, Desinfektionstücher und ein aufblasbares Planschbecken. Die Anklage wirft D4vd vor, Celeste am 23. April 2025 getötet und ihre sterblichen Überreste anschließend zerstückelt und entsorgt zu haben – unter anderem mit Gegenständen, die er online bestellte, darunter Schaufeln, Kettensägen und Leichensäcke. Noch kurz danach soll er ein Radiointerview für sein damals erscheinendes Debütalbum gegeben haben.

Für zusätzliche Belastung sorgten am Ende des ersten Verhandlungstags Fotos von D4vds Tätowierungen, die Ermittler bei seiner Einlieferung ins Gefängnis aufgenommen hatten. Darauf war auf seinem linken Ringfinger deutlich der Name "Celeste" zu sehen. Laut TMZ blieb D4vd beim Anblick der Bilder erstaunlich gelassen. Er strich sich demnach mit Daumen und Zeigefinger nachdenklich über das Kinn, während die Staatsanwälte die Aufnahmen vor der Richterin und der im Saal anwesenden Familie des Mädchens zeigten.

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Getty Images D4vd und seine Verteidigerin Marilyn Bednarski bei der Anklageverlesung in Los Angeles

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Imago D4vd, Sänger

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Imago David Anthony Burke, aka D4VD, auf der Fashion Week in Paris