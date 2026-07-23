Celestes Familie zerbricht an den Vorwürfen gegen D4vd

Die Familie von Celeste Rivas kämpft weiter mit den erschütternden Vorwürfen gegen den Sänger D4vd (21). Ihr Anwalt Patrick Steinfeld sprach am Mittwoch nach einer weiteren emotionalen Anhörung vor dem Gericht mit TMZ und schilderte die Angehörigen als niedergeschlagen und gebrochen. Sie seien auf der Suche nach Antworten, die sie womöglich nie erhalten würden. Laut Steinfeld kann die Familie nicht begreifen, warum D4vd nach dem Tod von Celeste angeblich zu einer Kettensäge gegriffen und ihren Körper verstümmelt haben soll. Sie könnten einfach nicht verstehen, warum er so an ihrer schönen Tochter gehandelt haben soll.

Trotz der belastenden Zeugenaussagen sei der Mittwoch noch vergleichsweise erträglich gewesen, so Steinfeld. Am Dienstag war die Mutter von Celeste beim Anblick drastischer Tatortfotos im Gerichtssaal in Tränen ausgebrochen. Am Mittwoch verließ die Familie die Verhandlung dann vorzeitig – um Kraft zu tanken. Am Donnerstag soll nämlich der Gerichtsmediziner aussagen und den Zustand von Celestes Körper noch detaillierter beschreiben. Steinfeld erklärte, die Familie habe die schwierige Entscheidung getroffen, früher zu gehen, um sich auf das Kommende vorzubereiten.

Am zweiten Verhandlungstag kamen dann neue, düstere Details ans Licht. Eine Kriminaltechnikerin schilderte vor Gericht, dass sie im Tesla von D4vd gleich elf Lufterfrischer gefunden habe, verteilt im ganzen Wagen, viele im Bereich der Mittelkonsole und auf der Rückbank. Im Frunk, dem vorderen Kofferraum, hätten in zwei Tüten die zerstückelten Körperteile von Celeste gelegen. "Ich bemerkte einen starken Geruch", sagte sie laut dem Magazin People, es habe nach einer verwesenden Leiche gerochen. Dazu habe sie im Frunk auch Maden und tote Fliegen gesehen.

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Imago D4vd, Juni 2025

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Getty Images Ein Porträt von Celeste Rivas Hernandez bei einer Pressekonferenz von Los Angeles County District Attorney Nathan J. Hochman

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Getty Images D4vd und seine Verteidigerin Marilyn Bednarski bei der Anklageverlesung in Los Angeles

Erwartet ihr, dass die Aussage des Gerichtsmediziners den Prozess entscheidend prägen wird? Ja, forensische Details werden den Ausschlag geben. Eher nicht, andere Beweise und Zeugenaussagen wiegen schwerer. Ergebnis anzeigen