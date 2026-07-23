"Wahnsinn": Matthias Schweighöfer zieht Mega-Rolle an Land

Matthias Schweighöfer (45) hat sich die nächste große Hollywood-Rolle gesichert: Der deutsche Schauspieler wird in "The Conjuring: First Communion" zu sehen sein, dem kommenden Prequel des Studios New Line Cinema. Das US-Branchenportal Deadline berichtete zuerst über den Deal. Kurz danach bestätigte der Schauspieler die Neuigkeit auf Instagram höchstpersönlich – und zwar mit deutlich spürbarer Begeisterung. "Es ist einfach der Wahnsinn, Leute! Die News sind raus: Ich werde Teil des Horrorfilms 'The Conjuring: First Communion' sein", schrieb Matthias auf dem Netzwerk. In seiner Story legte er noch einmal nach: "Das ist doch der Wahnsinn. Falls ich es nicht schon gesagt habe: der Wahnsinn!!"

Welche Rolle er in dem Film übernehmen wird, ist bislang weder von ihm noch vom Studio bekannt gegeben worden. "First Communion" erzählt die Vorgeschichte von Ed und Lorraine Warren – dem Ehepaar, das sich mit paranormalen Fällen befasste und in der bisherigen Reihe von Patrick Wilson (53) und Vera Farmiga (52) verkörpert wurde. Die jungen Versionen der beiden Dämonologen werden in dem Prequel von Garrett Wareing und Amanda Fix gespielt. Regie führt der französische Filmemacher Rodrigue Huart, das Drehbuch stammt von Richard Naing und Ian Goldberg. Der Kinostart ist für den 10. September 2027 geplant. Über die genaue Handlung hält sich das Studio noch bedeckt.

Für Matthias ist das Abenteuer Hollywood längst kein Neuland mehr. Der in Mecklenburg-Vorpommern geborene Schauspieler wurde in Deutschland durch Komödien wie "Rubbeldiekatz" und "Vaterfreuden" einem breiten Publikum bekannt, bevor er sich international einen Namen machte. Zu seinen Hollywood-Krediten zählen unter anderem "Army of the Dead" und "Heart of Stone". Zuletzt sorgte er mit dem Science-Fiction-Thriller "Brick" für Aufsehen, der binnen 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung in 59 Ländern an die Spitze der Netflix-Charts kletterte.

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Getty Images Matthias Schweighöfer bei der Berlinale, Februar 2025

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Imago Werbeplakat zu "The Conjuring: Das letzte Kapitel"

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Getty Images Patrick Wilson und Vera Farmiga bei der Premiere von "Conjuring – Die Heimsuchung", 2013