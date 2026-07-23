Sandy Meyer-Wölden hätte sich Liebes-Comeback sparen können

Sandy Meyer-Wölden (43) hat jetzt ein überraschend deutliches Fazit zu ihrem Liebes-Comeback mit Alexander Müller gezogen. In der ersten Live-Ausgabe des Podcasts "Die Pochers! Live" sprach das Model im Theater auf dem Parookaville offen über das Ende der Beziehung und machte klar, dass der zweite Anlauf für sie rückblickend nicht nötig gewesen wäre. "Die zweite Runde hätte man sich auch sparen können. Aber so ist es gelaufen", sagte Sandy dort. Gleichzeitig verriet sie auch, dass die Trennung mit Alexander nicht erst bei der öffentlichen Bekanntgabe feststand: Nach ihren Worten gingen die beiden bereits Anfang Februar getrennte Wege.

Auch ihr Ex-Mann Oliver Pocher (48) war von Anfang an eingeweiht – und schwieg. Dafür bedankte sich Sandy ausdrücklich bei ihm: "Du wusstest ja Bescheid. Und das erste Mal, muss ich sagen, hast du wirklich dichtgehalten. Das weiß ich sehr zu schätzen." Schon bei ihrer zweiten Ehe mit einem amerikanischen Immobilienunternehmer hatte Sandy ähnliche Erfahrungen gemacht. Auch Alexander habe die Öffentlichkeit strikt gemieden: "Der wollte mit dieser Welt überhaupt nichts zu tun haben. Und dann war ich jahrelang alleine auf Veranstaltungen, was auch sehr unschön ist." Dass die Beziehung letztlich nicht gehalten habe, sei für sie keine vollständige Überraschung gewesen: "Es gibt immer das Risiko, dass, wenn man in der Öffentlichkeit steht, eine Beziehung nicht hält."

Alexander hatte in der Vergangenheit nicht nur Sandys Liebesleben beeinflusst, sondern auch ihre berufliche Zusammenarbeit mit Oliver. Denn er soll maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sie Anfang des Jahres aus dem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" ausstieg. Oliver blickt auf diese Zeit mittlerweile so zurück: "Wir haben sie da rausgeholt und können jetzt wieder miteinander arbeiten." Heute stehen die beiden Ex-Partner wieder gemeinsam vor dem Mikrofon – was der Live-Auftritt beim Parookaville-Festival eindrucksvoll unter Beweis stellte.

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Imago Alessandra Sandy Meyer-Wölden beim 29. RTL-Spendenmarathon in den EMG Studios Hürth, 21.11.2024

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Getty Images Alexander Müller und Sandy Meyer-Wölden, September 2024

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Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024