Mehrfach abgelehnt: Zendayas geplatzter Disney-Traum

Zendaya (29) ist aktuell einer der gefragtesten Stars ihrer Generation und hat quasi freie Hand in der Rollenwahl - doch das war nicht immer der Fall. Die Schauspielerin wollte unbedingt eine Rolle im Disney-Channel-Film "Descendants – Die Nachkommen" ergattern, der 2015 erschien. Trotz mehrerer Versuche bekam sie keinen Part. Casting-Direktorin Cornelia Frame erzählte das jetzt im Podcast "Magical Rewind": "Zendaya hat viele Male für 'Descendants' vorgesprochen - und das war eine große Sache. Sie hat immer wieder vorgesprochen. Sie wollte die Rolle wirklich unbedingt, aber am Ende hat es einfach nicht geklappt."

In "Descendants – Die Nachkommen" stehen die Kinder der bekanntesten Disney-Schurken im Mittelpunkt. Für welche Figur Zendaya vorsprach, verriet Cornelia dabei nicht. Fest steht nur: Die Rollen in dem Fantasyfilm gingen schließlich an Dove Cameron (30), Cameron Boyce (†20), Sofia Carson und Booboo Stewart. Zur damaligen Zeit war Zendaya vor allem durch die Tanzserie "Shake It Up" bekannt, in der sie neben Bella Thorne (28) zu sehen war. Auch Auftritte in der Sitcom "Meine Schwester Charlie" und der Realityshow "PrankStars" gehörten zu ihrer frühen Karriere.

Rückblickend wird die Absage für Zendaya wohl halb so wild sein. Allein in diesem Jahr feiert sie große Erfolge auf der Leinwand. So ist sie unter anderem in "Das Drama – Noch mal auf Anfang" und im Epos "Die Odyssee" zu sehen. Am 29. Juli folgt außerdem mit "Spider-Man: Brand New Day" ihr vierter Auftritt als "MJ". Und vor zwei Wochen durfte sich Zendaya über die nächste Mega-Ehre freuen: Die Schauspielerin ergatterte eine Emmy-Nominierung als "Drama Lead Actress" für das Finale von Euphoria.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Premiere von "The Odyssey" in New York: Zendaya auf dem roten Teppich

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya Coleman und Bella Thorne, Schauspielerinnen

Anzeige Anzeige

Imago Zendaya in einer Szene aus der HBO-Max-Serie "Euphoria", Staffel 3 (2026)