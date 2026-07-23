Trotz großer Gefühle: Darum trennten sich Jade und Jordan

Die Trennung von Jade Thirlwall (33) und Jordan Stephens (34) nach rund sechs gemeinsamen Jahren sorgte bereits für Schlagzeilen. Jetzt rücken jedoch frühere Aussagen des Musikers in den Fokus. Sie zeigen, wie tief seine Gefühle für die Little-Mix-Sängerin einst waren. Gleichzeitig will ein Insider wissen, welche Gründe letztlich zum Liebes-Aus geführt haben sollen. Eine Quelle berichtete The Sun: "Jade und Jordan hatten eine sehr ernste und liebevolle Beziehung, aber vor Kurzem haben sie einige offene Gespräche über ihre Zukunft geführt und sich entschieden, sich zu trennen. Es war keine einfache Zeit, aber beide stürzen sich in ihre Arbeit."

Besonders bewegend wirken in diesem Zusammenhang Jordans eigene Worte über die Beziehung, die nun wieder die Runde machen. In der Talkshow "Loose Women" schwärmte er einst, Jade habe sein Leben verändert, und erklärte: "Ich hatte buchstäblich eine Liste mit Eigenschaften, die ich mir in einer Beziehung wünschte – was nicht wirklich etwas ist, worüber viele Männer nachdenken. Als ich Jade kennenlernte, bin ich die Liste durchgegangen und dachte: 'Ich glaube, sie ist großartig'." Auch im Podcast "We Need To Talk" mit Paul C. Brunson fand er deutliche Worte: "Ich wusste nicht, dass ich mich so fühlen kann. Ich wusste nicht, dass es in jemandem eine Geborgenheit gibt."

Jade und Jordan hatten ihre Beziehung unter besonderen Umständen begonnen. Die Sängerin schlüpfte während des Lockdowns in seine Instagram-DMs, und die beiden lernten sich zunächst über Zoom kennen. In der Show "The Jonathan Ross Show" erzählte Jade damals: "Wir haben uns auf Zoom getroffen. Ich habe ihm eine Nachricht geschickt. Dann hatten wir einige Zoom-Dates." Offiziell bestätigt wurde die Beziehung im Juli 2020, als die beiden gemeinsam beim Black Lives Matter-Marsch in London gesehen wurden. Jade war zuletzt noch im Februar dieses Jahres mit Jordan bei den Brit Awards aufgetreten – danach wurde das Paar nicht mehr gemeinsam gesichtet.

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Getty Images Jordan Stephens und Jade Thirwall im Februar 2023

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IMAGO / Capital Pictures Jade Thirlwall , 2025

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Getty Images Jordan Stephens bei den Brit Awards, 2020