Leon Windscheid lernte zehn Stunden täglich für WWM-Sieg

Leon Windscheid ist einer von nur wenigen Menschen, denen bei der RTL-Quizshow Wer wird Millionär? der ganz große Coup gelungen ist. 2015 knackte der Psychologe als elfter Kandidat überhaupt den Millionen-Jackpot. Jetzt hat er im Podcast "Hotel Matze" verraten, wie er sich damals auf den Auftritt in der Sendung vorbereitet hat – und die Methode hat es in sich: Während einer Promotionspause paukte Leon drei bis vier Monate lang "sieben Tage die Woche, zehn Stunden am Tag", wie er Podcast-Host Matze Hielscher erzählte.

Sein Lernplan war dabei so umfassend wie ehrgeizig: Alle amerikanischen Präsidenten, Länder, Kontinente, zahlreiche Duden und Wikipedia-Listen arbeitete er durch. Auch Zeitungsschlagzeilen ließ er sich nicht entgehen – und zwar rückwärts vom jeweils aktuellen Tag an. Das Ganze tat er, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, ob er überhaupt auf den begehrten Kandidatenstuhl kommen würde. Im Podcast erklärte Leon, dass es bei mindestens zwei Fragen in der Show völlig klar sei, dass er sie genau wegen dieser Vorbereitung beantworten konnte. Bei der 500.000-Euro-Frage sei er sich zwar bis heute nicht sicher, woher das Wissen genau stamme, er gehe aber davon aus, dass er den entscheidenden Fakt irgendwo in seinen Lernunterlagen gelesen habe. Die legendäre Millionenfrage zum Rubik-Zauberwürfel – wie viele Steinchen der klassische Würfel hat – knackte Leon schließlich, indem er sich den Würfel im Kopf vorstellte und per Ausschlussverfahren auf die richtige Antwort 26 kam.

Nach seinem Millionen-Coup blieb Leon der Fernsehwelt treu – allerdings in einer ganz anderen Rolle. Heute tritt er als Psychologieexperte in den ZDF-Formaten "Terra X" und "Terra Xplore" auf und erklärt dort komplexe Themen rund um Mensch und Geist. Zudem ist Leon regelmäßig in Podcasts und Dokus zu hören und zu sehen. Kürzlich offenbarte Leon außerdem, wie hart der Castingprozess bei "Wer wird Millionär?" wirklich ist.

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Imago Leon Windscheid bei der Aufzeichnung des "Kölner Treff", 06.02.2025

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?", 2026

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Getty Images Leon Windscheid bei "Mensch Gottschalk - Das bewegt Deutschland"