Atemwegsinfekt: Clive Davis aus dem Krankenhaus entlassen

Musikikone Clive Davis (94) ist wieder zu Hause: Der legendäre Manager von Whitney Houston (†48) wurde nach rund einer Woche aus der Klinik entlassen und erholt sich nun in seinen eigenen vier Wänden in New York. Wie sein Sprecher gegenüber TMZ bestätigte, hatte der 94-Jährige wegen einer Infektion der oberen Atemwege in einem Krankenhaus in der Nähe der Metropole gelegen. Nun sei die Behandlung so weit abgeschlossen, dass der Produzent seine Genesung daheim fortsetzen könne. Clive, der seit seinem 80. Lebensjahr offen bisexuell lebt, soll demnach bester Laune sein und vor allem froh, das Krankenhaus verlassen zu haben.

Bereits bei seiner Einlieferung hieß es von seinem Team, die Aufnahme sei aus reiner Vorsicht erfolgt und man rechne mit einer schnellen Besserung. Der Musikmanager war Ende Mai mit den Atemwegsproblemen in die Klinik gekommen, nachdem sich sein Zustand kurzfristig verschlechtert hatte. Die Infektion der oberen Atemwege sei unter Kontrolle, nun stehe vor allem Ruhe auf dem Programm, damit sich der Körper vollständig regenerieren könne. Weitere Details zur Behandlung wurden nicht öffentlich gemacht.

Clive gilt seit Jahrzehnten als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Musikbranche. Der New Yorker prägte die Karrieren von Stars wie Whitney Houston, Aretha Franklin (†76) und Kelly Clarkson (44) und ist für seine glamourösen Partys rund um die Grammy-Verleihung bekannt. Trotz seines hohen Alters zeigte sich der Produzent in den vergangenen Jahren regelmäßig bei Branchenevents und unterstützte weiterhin junge Talente. 2021 musste er seine berühmte Pre-Grammy-Feier verschieben, nachdem bei ihm eine Fazialisparese diagnostiziert worden war. Über sein Privatleben spricht Clive nur selten ausführlich, betont in Interviews jedoch immer wieder, wie wichtig ihm enge, langjährige Freundschaften und sein familiäres Umfeld sind, die ihn durch gesundheitlich schwierige Phasen begleiten.

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Getty Images Clive Davis in der Alice Tully Hall in New York City, April 2026

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Getty Images Clive Davis und Whitney Houston im Oktober 2006 in Kalifornien

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Dimitrios Kambouris/Getty Images for NARAS Produzent Clive Davis bei den Grammy Awards 2018

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Traut ihr Clive zu, seine legendäre Party beim nächsten Mal wieder selbst zu hosten? Klar, er steht bald wieder vorne am Mikro! Eher nicht – ich hoffe, er nimmt sich Zeit für die Genesung. Ergebnis anzeigen