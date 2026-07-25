Prinz Harrys Sicherheitskampf spaltet ganz Großbritannien

Prinz Harry (41) gibt im Streit um seinen Polizeischutz in Großbritannien nicht auf – doch seine Chancen wirken immer kleiner. Der Herzog von Sussex pocht seit Jahren darauf, bei Besuchen in seiner Heimat rund um die Uhr von Polizeikräften geschützt zu werden. Er verweist auf seine Erfahrungen als Ex-Soldat, seine Rolle in der Royal-Familie und die Bedrohungen gegen seine Frau Meghan (44) und die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5). Wie der britische Sender ITV und Daily Telegraph berichten, versucht Harry, über Gerichte und mit öffentlichen Appellen Druck auf das Innenministerium auszuüben – bislang ohne Erfolg.

Hintergrund des Dauerstreits: Harrys Versuch, den staatlichen Schutz nach seinem Rückzug aus dem königlichen Arbeitsleben zurückzubekommen, ist gleich mehrfach vor Gericht gescheitert. 2023 wies das Innenministerium seinen Plan zurück, selbst für Polizeikräfte zu bezahlen – Polizisten sollten keine "Miet-Cops" für Superreiche sein, argumentierte die Behörde. Im Mai 2025 lehnte dann auch das Berufungsgericht Harrys Klage ab, mit der er sich gegen die frühere Entscheidung wandte, seinen steuerfinanzierten Schutz zu streichen. Laut ITV ließ Harry ein privates Sicherheitsgutachten erstellen, das Dutzende Bedrohungen und mehrere mutmaßliche Terrorpläne aufzählt, doch auch das änderte an der Linie der Verantwortlichen nichts.

Während der Royal weiter um mehr Sicherheit kämpft, reist er dennoch mit seiner Familie nach Großbritannien. Bei einem Besuch vor Kurzem soll Harry laut Berichten unbeobachtet ein- und ausgereist sein und sogar das Grab seiner Mutter Diana auf dem Familiensitz Althorp besucht haben, ohne dass Fotografen ihn aufspürten. Harry betont in Interviews immer wieder, wie wichtig ihm der Schutz seiner Liebsten ist und wie sehr ihn der frühe Verlust seiner Mutter geprägt hat. Meghan und die Kinder bleiben bei öffentlichen Auftritten des Herzogs meist im Hintergrund – ihr Familienleben spielt sich überwiegend fernab der Kameras ab.

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Getty Images Prince Harry, bei der Time100 Sports Gala in New York City

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern