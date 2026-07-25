Frank Rosins bitteres Testessen: Gäste rühren Mahl nicht an

In der Sendung "Rosins Restaurants" hat Koch und TV-Moderator Frank Rosin (60) schon so manches Restaurant gerettet – doch sein Einsatz in "Nicos Astra Pott" im schleswig-holsteinischen Pinneberg zählt zu den schwierigsten seiner Karriere. Inhaber Vasilios Evangelou und seine Frau Marina Karasik betrieben dort ein griechisches Lokal, das kaum noch Gäste anzulocken wusste. Kein Wunder: Statt echter griechischer Feinkost dominierte die Fritteuse das Geschehen in der Küche, Fertigpulver und Maggi waren allgegenwärtig – und die Speisekarte umfasste über hundert Gerichte. Beim ersten Testessen musste Frank das Ausmaß des Desasters laut kino.de hautnah miterleben: versalzene Fleischberge und Bratkartoffeln aus der Fritteuse brachten dem Restaurant magere 20 von 50 möglichen Punkten ein. Einige Gäste weigerten sich sogar, die servierten Speisen überhaupt anzurühren ...

Frank, der in einer früheren Sendung sogar schon einmal von einem Restaurantbesitzer samt Kamerateam vor die Tür gesetzt worden war, krempelte daraufhin alles um, was nur möglich war. Die überbordende Speisekarte wurde radikal auf das Wesentliche zusammengekürzt, Fertigpulver und Maggi flogen kompromisslos in den Müll. Auch das Ambiente des Restaurants wurde komplett renoviert und erhielt einen deutlich helleren, einladenderen Charakter. Vasilios machte nach einigen Anlaufschwierigkeiten schließlich seinem Schwiegersohn Alexis Platz am Herd – und die Rechnung schien zunächst aufzugehen. Beim finalen Testessen erzielten sie starke 43 von 50 Punkten, ein riesiger Sprung gegenüber dem ernüchternden Ergebnis zu Beginn.

Trotz des beeindruckenden Fortschritts und all der Mühe war dem Restaurant letztlich kein langes Bestehen mehr beschert. Die finanziellen Probleme erwiesen sich einfach als zu groß, sodass Vasilios und seine Familie die schwere Entscheidung trafen, "Nicos Astra Pott" dauerhaft zu schließen. Damit endete die Geschichte des Pinneberger Lokals trotz Franks intensivem Einsatz auf traurige Weise – eines jener seltenen Beispiele, bei denen auch seine Hilfe das Steuer nicht mehr herumreißen konnte. Das Ganze wird ab Herbst auf Kabel Eins donnerstagabends zu sehen sein. Das ist nicht das erste Mal, dass ein Restaurant bereits beim Testessen für Aufsehen sorgt: So flohen manche Gäste einst aus einer Pizzeria, die mit chaotischem Service und Ketchup auf der Pizza für Entsetzen sorgte.

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Getty Images Frank Rosin, TV-Koch

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Imago TV-Koch Frank Rosin im August 2023 in Braunschweig

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Getty Images TV-Koch Frank Rosin vor seinem Restaurant 2012 in Dorsten